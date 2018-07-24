«М.Видео» вместе с CallToVisit отвезут покупателей на бесплатном такси

«М.Видео», российский продавец электроники и бытовой техники, входящий в Группу САФМАР Михаила Гуцериева, запустил пилотный проект совместно с b2b-сервисом бесплатного такси для привлечения клиентов в конечные точки продаж CallToVisit. Совершив покупку в магазине ритейлера, клиент сможет с комфортом добраться в любую точку Москвы.

В пилотном проекте участвует магазин «М.Видео» в ТЦ «Каширская плаза» по адресу Каширское шоссе, д.61, к.2. Услуга доступна клиентам, совершившим единовременную покупку на сумму от 9 990 руб. Для организации поездки необходимо подойти к специальной стойке вызова такси CallToVisit и отсканировать QR-код кассового чека. Рядом со стойками работают менеджеры CallToVisit, которые подробно расскажут об услуге и помогут с вызовом автомобиля. Такси бесплатно отвезет покупателя по любому адресу в пределах МКАД.

«В рамках омниканальной стратегии мы стремимся расширить покупательский опыт в рознице, предлагая клиентам высокий уровень сервиса, основанный на технологиях. В магазинах "М.Видео" продавцы консультируют покупателей с многофункциональными планшетами, создаются уникальные зоны для тестирования товаров и проведения промоакций. Надеемся партнерство с CallToVisit позволит повысить лояльность наших клиентов, так как их услуги очень востребованы в условиях мегаполиса», – отметил директор московского дивизиона по розничным продажам Вячеслав Корнилов.

Пилотный проект «М.Видео» и CallToVisit продлится до конца сентября 2018 г. После его окончания количество точек вызова бесплатного такси в других московских магазинах сети может быть увеличено.

«Услуга бесплатного такси для покупателей выгодна не только им, но и самим торговым сетям, — сказал Сергей Алумов, сооснователь и генеральный директор CallToVisit. — С ее помощью компании могут увеличить средний чек, повысить лояльность клиентов и получить еще один инструмент управления конкурентоспособностью бизнеса. Мы планируем расширять сеть партнеров, устанавливать аналогичные стойки в магазинах, торговых центрах, ресторанах и кафе по всему городу. А главная наша цель — сделать такси бесплатным для каждого покупателя».