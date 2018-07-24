MCN Telecom расширил территорию присутствия на 10 городов за два месяца

MCN Telecom, мобильный виртуальный оператор, объявил о коммерческом запуске услуг фиксированной телефонии в десяти крупных городах РФ. У оператора связи теперь имеется собственная телекоммуникационная инфраструктура в 38 крупных городах страны.

Белгород, Брянск, Калуга, Киров, Курск, Липецк, Ставрополь, Тамбов, Тверь, Иваново – таков список городов, в которых MCN Telecom начал подключать услуги телефонии, виртуальной АТС, продавать городские номера.

В период с апреля по июнь 2018 г. были завершены строительно-монтажные работы по сооружению узлов местной связи в указанных городах. После чего последовали официальное уведомление Роскомнадзора о вводе сети в эксплуатацию на выбранных территориях и коммерческий запуск.

«В качестве ключевых инфраструктурных проектов мы по-прежнему определяем следующие направления: строительство местных узлов, сооружение сети междугородней и международной связи, а также реализация проекта MVNO с экспансией в регионы и поиском партнеров по запуску услуг мобильной связи в Европе, где компания представлена со своими продуктами и сервисами. Свою нишу как виртуального мобильного оператора мы видим в развитии VAS-услуг, основанных на интеграции фиксированной, внутрикорпоративной и мобильной связи. Предоставляя клиенту удобство и качество по доступной цене, мы желаем повышать лояльность существующих и новых абонентов», – сказал генеральный директор MCN Telecom Александр Мельников.

Оператор связи MCN Telecom обладает необходимыми лицензиями для оказания услуг местной и внутризоновой телефонной связи и предлагает специальные условия и акции для малого и среднего бизнеса на территории всей страны.

Так, абоненты MCN Telecom могут подключить первый номер любого из 38 городов бесплатно, а при оплате на год вперед абонентская плата за виртуальный номер составит 149 руб. в месяц. Для мобильных абонентов также действуют специальные предложения. Например, при заключении договора с MCN Telecom на оказание услуг мобильной связи сроком на 6 месяцев абонент может купить 10 ГБ мобильного интернета по акционной цене – 299 руб.

Кроме того, абоненты MCN Telecom могут попробовать бесплатно инструмент для коммуникаций с клиентами, объединяющий в едином сервисе два продукта обратный звонок (call back) и онлайн-консультант, который дает возможность бесплатно в режиме реального времени получить консультацию менеджера, задав вопрос в чате. Первый месяц – бесплатно, далее – 290 руб. в месяц.