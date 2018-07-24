LWCOM построил центр обработки данных для «Петербургского социального коммерческого банка»

Специалисты LWCOM разработали высокоуровневый дизайн распределенного ЦОДа для «Петербургского социального коммерческого банка» (далее ПСКБ) и выполнили его внедрение. Был проработан план внедрения решений для бесшовной миграции функционирующих сервисов на новую инфраструктуру, при этом были учтены выполняемые специалистами заказчика смежные работы на ИТ-инфраструктуре и сервисах, таким образом, была выполнена интеграция в существующую рабочую инфраструктуру.

Команда LWCOM разработана программу комплексных интеграционных тестов для итераций внедрения изменений в инфраструктуру с целью минимизации рисков на стадиях внедрения и последующей ее эксплуатации.

Для обеспечения наиболее высокого уровня надежности и производительности основой проекта стали решения для сетей ЦОД одного из лидеров в области сетевых технологий – компании Cisco Systems.

В рамках проекта были объединены модернизация сетевой инфраструктуры имеющегося ЦОД и разработка решения для нового ЦОД. При этом фокус при реализации данного проекта был сделан на следующие функциональные аспекты: повышение уровня отказоустойчивости и надежности сервисов за счет географического резервирования; повышение эластичности сервисов за счет реализации возможностей мобильности рабочих нагрузок между площадками ЦОД.

«ИТ-инфраструктура – это основной бизнес-инструмент банка, а центры обработки данных – его стратегический актив. Благодаря работе сервисной команды LWCOM мы смогли минимизировать риски, связанные с самостоятельным внедрением новых решений в рабочую инфраструктуру и последующей эксплуатацией инфраструктуры», – сказал Владимир Волков, начальник отдела автоматизации «Банк ПСКБ».

«Высокий уровень профессионализма инженеров Заказчика и зрелость технических решений Cisco стали основой для успешного завершения данного проекта и помогли решить все поставленные задачи», – отметил Андрей Денисов, ведущий инженер по сетевым решениям LWCOM.