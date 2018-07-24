ISPsystem представила BILLmanager 6 с новым интерфейсом и расширенной поддержкой «облаков»

ISPsystem объявила о выпуске обновленной версии BILLmanager. Биллинговая платформа получила новый дизайн клиентского раздела, а также расширенную поддержку IaaS.

В компании связывают обновление с трансформацией рынка хостинга и считают, что применение BILLmanager 6 повысит доходы провайдеров.

BILLmanager используют российские и зарубежные хостинг-компании, среди них FirstVDS, G-Core Labs и CloudLite (проект DataLine). Предыдущее поколение биллинга вышло в 2013 году. С тех пор ситуация на рынке хостинга изменилась: среди клиентов провайдеров стало больше новичков. У них нет профессиональной мотивации разбираться со сложными интерфейсам, но есть потребность в инфраструктуре для сайтов и приложений.

Чтобы помочь провайдерам следовать трендам, ISPsystem сделала интерфейс клиентской части биллинга проще и привлекательнее. Теперь заказать домен, сервер или целый виртуальный дата-центр через BILLmanager сможет даже далекий от администрирования человек.

«В новом биллинге все строится вокруг услуг. В первую очередь клиент видит не список возможностей нашего продукта, а услуги провайдера — которые тот сочтет нужным. Мы уверены, что только это изменение в разы повысит конверсию. Другие новшества также работают на улучшение опыта пользователя, а значит, на лояльность и вовлеченность», — отметила Елена Ямщикова, менеджер по развитию продукта.

В течение года над дизайном работала команда из 15 UX-дизайнеров и фронтендеров. Новый интерфейс создан на базе фреймворка Angular, что делает его совместимым со всеми современными браузерами.