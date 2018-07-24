HP запустила в Росcии веб-службу для бизнеса по подбору услуг Care Pack

HP Inc. совместно с компанией Treolan, официальным дистрибьютером коммерческих ПК, объявила о внедрении веб-службы Partner Quoting Web Service (PQWS) для бизнеса по подбору услуг Care Pack.

HP Care Pack – это набор сервисных продуктов, позволяющий расширить условия стандартной гарантии на оборудование, а также на программное обеспечение компании. Заказчик может установить необходимый ему уровень технической поддержки и ее длительность. Услуги HP Care Pack привязываются к определенной единице оборудования и вступают в силу по завершению процесса регистрации условий сервисного обслуживания.

Новый веб-сервис предоставляет партнерам HP прямой доступ к актуальной информации об услугах Care Pack и ценах на устройства без необходимости использования сторонних ресурсов, а исключительно в рамках их собственной системы продаж. Кроме того, PQWS помимо полного списка доступных пакетов услуг подбирает подходящие условия сервисного обслуживания для каждого отдельного продукта.

«HP PQWS – это незаменимое решение для крупных ИТ-дистрибьютеров и ресселеров, в товарном портфеле которых представлены различные бренды. Не секрет, что время – деньги. Скорость доступа сотрудников к актуальной информации об услугах, условиях обслуживания и их стоимости прямым образом влияет на объем продаж, - сказал Василий Ларионов, менеджер по развитию направления коммерческих сервисов, HP Inc. в России. - В современной конкурентной среде растущим компаниям требуются инструменты незамедлительного доступа ко всей необходимой информации в одном месте, а также абсолютная уверенность в актуальности предложения без дополнительных затрат на проверку данных. Именно такое решение предлагает компания HP своим партнерам для удобного и эффективного ведения бизнеса и, как следствие, увеличения прибыли. Мы всячески приветствуем решение компании Treolan стать первым партнером, который уже готов предлагать заказчикам новое решение и вместе с ним удобство и простоту в обслуживании своего парка ПК».

На сайте b2b компании Treolan внедрен удобрый сервис по подбору НР Care Pack. Теперь выбрать необходимое расширение условий гарнтии на продукцию HP очень просто, вся необходимая информация прикреплена к карточке товара и доступна в один клик.

Основные преимущества PQWS. Доступ к информации - PQWS обеспечивает прямой доступ к тем же данным, которые использует компания HP. Вся информация обновляется в режиме реального времени и незамедлительно отображается у партнеров. Поиск по продукции - ввод номера SKU устройства позволяет заказчику мгновенно получить список рекомендуемых услуг Care Pack с описанием и условиями обслуживания. Поиск по серийному номеру - моментальное определение продукта по уникальному коду с данными о сроках гарантийного обслуживания. Гибкость - веб-сервис предоставляет ИТ-департаменту все необходимые инструменты для поддержания продаж и продвижения дополнительных услуг.