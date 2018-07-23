Wargaming и «Яндекс.Деньги» запустили акцию «Друзья на все 100»

Wargaming, издатель MMO World of Warships, в которой зарегистрировано 29 млн пользователей, и «Яндекс.Деньги» запустили совместную акцию «Друзья на все 100». Участники акции получат внутри-игровое вознаграждение: корабли, командиров, кредиты, свободный опыт и различные предметы, а также денежные начисления.

«World of Warships — очень компанейское развлечение, — сказал Борис Синицкий, региональный паблишинг-директор World of Warships в Wargaming. — Побеждать на море приятно и в случайно подобранной команде, а делить радость от победы с друзьями — ощущение незабываемое. Акция "Друзья на все 100" поможет еще большему количеству морских командиров ощутить эмоции, которые дарит совместная игра — а также открыть для себя удобство сервиса "Яндекс.Деньги"».

«Wargaming — давний партнер «Яндекс.Денег», в сотрудничестве с которым мы рады представить пользователям летнюю акцию «Друзья на все 100». На цифровой витрине "Яндекс.Денег" сегодня доступно около 5 тысяч цифровых товаров, подарочных карт и игр, среди них — постоянно расширяющийся ассортимент продуктов Wargaming», — отметил Степан Шевченко, руководитель игрового направления в "Яндекс.Деньгах"».

Каждый друг, приведенный в игру, пополнит кошелек в «Яндекс.Деньгах» на 100 рублей; также участникам полагаются внутриигровые награды. Ссылку-приглашение можно давать неограниченное число раз и размещать в соцсетях. Акция продлится до 14 августа.

Позвать друзей в World of Warships могут игроки, достигшие 3 уровня аккаунта, а принять приглашение — те, кто никогда не играл в World of Warships, не прокачал аккаунт до 3 уровня или не провел ни одного боя в течение последних 3 месяцев.

Подробнее о правилах и условиях акции «Друзья на все 100» можно узнать по ссылке.