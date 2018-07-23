«СИБУР» объединил производственные площадки с помощью SAP ERP

«СИБУР» объявил о том, что производственные площадки холдинга переходят на единую платформу управления на базе SAP ERP.

Сотрудничество SAP и «СИБУР» началось в 2015 году с пилотного внедрения SAP ERP в управляющей компании «СИБУР Холдинг». Сегодня ключевые бизнес-процессы холдинга автоматизированы также на заводах «Воронежсинтезкаучук», «Томскнефтехим», «СИБУР-Химпром», «СИБУР-Кстово», «СИБУР-Нефтехим» и «СибурТюменьГаз», а также в зарубежном трейдере SIBUR International GmbH.

Помимо SAP ERP, в подразделениях «СИБУРа» используют решения SAP для аналитической отчетности, консолидации и выпуска управленческой отчетности, управления рисками, а также управления правами доступа. С помощью этих систем компания принимает управленческие решения по производственным процессам, планирует снабжение заводов, техобслуживание и ремонты, продажи и логистику, ведет бухгалтерский учет и контроллинг, казначейство, планирует инвестиции.

В ходе проекта SAP ERP была интегрирована с 40 системами «СИБУРа». В результате решение обобщает данные из производственных систем, таких как LIMS и MES, и учетных, в т.ч. кадровых и CRM.

За миграцию данных при переходе на единую платформу управления на каждом предприятии отвечала компания IBS.

«С SAP ERP сегодня работает около 6 000 пользователей в крупных подразделениях «СИБУРа». Сотрудники заводов, складов, финансовых служб вовлечены в новые цифровые рабочие процессы, а руководители теперь могут с помощью отчетности быстро составить полную картину того, как работает сложный механизм множества производств», - отметил Алексей Ермолаев, руководитель проектного офиса «Внедрение ERP-системы на базе SAP» компании «СИБУР».

В 2018 году к SAP ERP будет подключен строящийся комбинат «ЗапСибНефтехим», в перспективе платформа объединит все производственные площадки «СИБУРа».

«Команда SAP-проекта «СИБУРа» справилась с большим объемом задач и поэтапно запустила SAP ERP без остановки производства. Свою роль при этом сыграла программа сотрудничества SAP Value Partnership, поддержка для крупных заказчиков SAP MaxAttention и обучение пользователей. Если на момент старта проекта «СИБУР» заимствовал опыт клиентов SAP из-за рубежа, то сегодня идет обратный процесс. Кейс «СИБУРа» стал образцовым для химической промышленности всего мира», - сказал Дмитрий Пилипенко, заместитель генерального директора SAP CIS.