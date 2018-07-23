Schneider Electric представил платформу EcoStruxure для горнодобывающей промышленности и металлургии

Schneider Electric, эксперт в управления энергией и автоматизации, представил платформу EcoStruxure для MMM (EcoStruxure for Mining, Minerals and Metals) – решение для горнодобывающей и металлургической промышленности. Системная архитектура EcoStruxure для MMM использует цифровые технологии и возможности промышленного интернета вещей для беспрепятственного сбора, анализа и обработки данных предприятия в реальном времени. Это решение, позволяющее оптимизировать производственные процессы в отрасли.

«Горнодобывающая, цементная, сталелитейная и стекольная промышленность сталкиваются с постоянными вызовами, главный из которых – необходимость оптимизации. К счастью, современные цифровые технологии позволяют решить эту проблему. EcoStruxure для MMM помогает нашим заказчикам усовершенствовать управление техпроцессами, а значит – и улучшить финансовые результаты», – отметил Роб Моффитт (Rob Moffitt), президент компании Schneider Electric по направлению горнодобывающей промышленности, добычи полезных ископаемых и металлургии.

EcoStruxure для MMM – инструмент, решающий проблемы предприятия отрасли в трех ключевых областях. Так, на уровне цифровой цепочки поставок решение интегрирует ресурсы предприятия для рыночной деятельности, управления запасами, а также операционной деятельности и планирования. EcoStruxure для MMM также предоставляет технологии, которые расширяют функциональность сотрудников предприятия, способствуют передаче знаний и мобильности удаленных операций. Кроме того, решение позволяет совершенствовать производственные операции, оптимизируя техпроцессы, сокращая потребление энергии и обеспечивая высочайший уровень производительности и надежности.

«Это не просто еще одна архитектура, позволяющая просто анализировать эффективность активов. Это полный набор цифровых технологий и приложений Schneider Electric, которые могут улучшить производительность всей организации, от уровня персонала до операций в цепочке поставок», – сказал Роб Моффитт.

EcoStruxure от Schneider Electric – это открытая, интероперабельная, построенная в соответствии с принципами концепции интернета вещей, системная архитектура от Schneider Electric, сочетающая широкий ассортимент наших решений, вокруг подключенных устройств, системы управления в режиме реального времени и промышленного ПО (приложения и аналитические сервисы). Она уже развернута на более чем 450 тыс. промышленных объектах при поддержке 9 тыс. системных интеграторов – это более 1 млрд устройств по всему миру, объединенных архитектурой Schneider Electric.