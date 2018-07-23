Qtech расширил линейку оборудования для видеонаблюдения

Qtech, российский разработчик сетевого и телекоммуникационного оборудования, расширил ассортимент продукции для систем видеонаблюдения.

Ряд новинок включает более 20 видеокамер и видеорегистраторов, которые могут быть применены при обеспечении безопасности на различных объектах как снаружи, так и внутри помещений.

Среди моделей обновленной линейки: IP-камера QVC-IPC-201ASZ (5-50) с длиннофокусным моторизованным объективом, позволяющим распознавать людей и номера автомобилей с большого расстояния. Камера имеет возможность удаленной настройки углов обзора, прямо с рабочего места. Встроенная высокочувствительная матрица Sony Starvis дает такие преимущества, как повышенные уровни освещенности кадра, контрастности на удаленных объектах и качества цветопередачи, а также пониженный уровень шумов; IP-видеорегистраторы QVC-NVR-232-8MP, QVC-NVR-832-8MP и QVC-NVR-864-8MP с поддержкой функции видеоаналитики, которая присутствует в камерах Qtech с матрицей Sony Starvis. Функция Dewarping обеспечивает максимально корректную работу с камерами fisheye. Возможность подключить несколько жестких дисков позволяет создать достаточно глубокий архив. За счет своей функциональности видеорегистраторы могут применяться в крупных проектах; Fisheye-видеокамеры QVC-IPC-503AS (1.1) и QVC-IPC-803AS (2) с углом обзора 360 градусов. Благодаря высокому разрешению записи, для установки в помещении будет достаточно одной такой камеры. Матрица Sony Starvis гарантирует возможность качественной съемки в разных условиях, включая экстремально низкое освещение. Встроенный микрофон позволяет записывать звук в дополнение к видео; мультиформатные 5 МП камеры QVC-AC-501L (4) и QVC-AC-502V (4); мультиформатные видеорегистраторы QVC-XVR-204/5MP и QVC-XVR-208/5MP с поддержкой 5 МП камер.

Все видеокамеры и видеорегистраторы производства Qtech имеют сертификат соответствия требованиям технического регламента Таможенного Союза.

Ознакомиться с моделями обновленной линейки и оформить заявку на бесплатный тест оборудования можно на сайте компании