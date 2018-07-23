Pure Storage представила конвергентные инфраструктурные решения для ускорения задач аналитики

Pure Storage, производитель платформы хранения данных all flash, объявила о выпуске решения FlashStack with FlashBlade, предназначенного для ускорения хранилищ данных. Кроме того, Pure сообщает, что AIRI и AIRI Mini, комплексные инфраструктурные решения компаний Pure Storage и Nvidia, подготовленные к применению искусственного интеллекта (ИИ), теперь доступны с Ethernet-коммутаторами Nexus компании Cisco. Отныне общие клиенты Cisco и Pure Storage независимо от своей стадии цифровой трансформации смогут обеспечить решение широкого круга задач аналитики.

Со временем все больше данных будут размещаться на «горячем» и «теплом» уровнях, где из них проще извлекать полезные сведения. Когда этот переход произойдет, организациям понадобятся новые инструменты извлечения знаний, а также модели хранения, обеспечивающие оптимальную работу и выгоду при использовании таких инструментов.

«Данные являются жизненной силой современной экономики и “топливом” для инновации. Благодаря данным появляются новые лекарства, новые отрасли, новые возможности. Современная эпоха требует нового менталитета и стратегий, ориентированных на данные, — сказал Майкл Сотник, вице-президент Pure Storage по работе с партнерами, услугам и развитию бизнеса. — Чтобы компания смогла выдержать проверку временем, в ней должны знать, как использовать данные так, чтобы создавать инновации и выделяться на общем фоне».

Данные — это топливо для революции искусственного интеллекта. Внедряя ИИ, многие первопроходцы расширяют горизонты возможного в своих отраслях, однако подавляющему большинству предприятий пока не удается даже приступить к этому. На сегодня далеко не все ценные знания, находящиеся в данных, легко доступны. А без возможности простого и быстрого доступа данные становятся не самым ценным, но самым затратным ресурсом организации. Быстрый доступ к ИИ с возможностью мгновенно получать пользу сегодня нужен все более широкому кругу предприятий. Чтобы это стало реальностью, Pure Storage и Cisco предлагают своим клиентам AIRI — первое в отрасли решение для простого внедрения полномасштабного ИИ на платформе Nvidia DGX-1.

«Время, когда ценность измерялась в долларах на гигабайт, прошло. В наши дни ценность определяется числом симуляций, выполненных за день. Сегодня индустрия ориентируется на результат, поскольку простота, мощность и устойчивость современных решений дают нам эту возможность, — отметил Эд Хорли, вице-президент по инженерному проектированию компании Groupware Technology, поставщика ИТ-решений. — С AIRI клиенты могут начинать реализовывать проекты ИИ в короткие сроки, а масштабируемая архитектура решения позволит расширять решение по мере роста ваших потребностей в ИИ. Избавившись от инфраструктурных сложностей, клиенты могут сосредоточиться на самом важном — создании инновационных продуктов и услуг».

AIRI — это подготовленная к применению ИИ инфраструктура, разработанная совместно Pure Storage и Nvidia для расширения возможностей систем Nvidia DGX. Построенная на массивах хранения FlashBlade и серверах Nvidia DGX-1, AIRI предлагает предприятиям простую, быструю и долговечную инфраструктуру. Четыре системы Nvidia DGX-1 Systems, 15 лезвий Pure FlashBlade по 17 ТБ и два 100-гигабитных коммутатора с RDMA обеспечивают AIRI производительность глубинного обучения 4 PFLOPS и быстродействие NFS на уровне 1,5 млн. IOPS.

AIRI Mini включает один массив Pure Storage FlashBlade с 7 лезвиями по 17 ТБ, два сервера Nvidia DGX-1 и коммутаторы Cisco 100 GbE с поддержкой технологии GPUDirect RDMA для максимальной скорости распределенного обучения. Производительность AIRI Mini в режиме глубинного обучения составляет 2 PFLOPS. В комплект поставки включено все необходимое программное обеспечение, чтобы специалисты по данным могли начинать работу над своими проектами сразу после включения системы.

В некоторых организациях уже используют озера данных и конвейеры на основе ИИ, однако во многих компаниях по-прежнему большую часть критически важных задач решают с помощью хранилищ данных. FlashStack Powered by FlashBlade — это комплексное инфраструктурное решение, созданное специально для хранилища данных Oracle Data Warehouse и сертифицированное компанией Cisco.

«AIRI подходит для организаций, внедряющих ИИ, однако многие компании начинают с односерверных хранилищ данных, — отметил Мэтт Берр, генеральный менеджер Pure Storage по FlashBlade. — Организациям, которым нужно промежуточное звено между односерверной средой и AIRI, подойдет FlashStack».

Для существующих решений по организации хранилищ данных характерны три основные проблемы: недостаточная производительность: с ростом объемов данных возможностей программно-аппаратных хранилищ обычно начинает не хватать; высокая стоимость: при покупке программно-аппаратных комплексов для организации хранилищ данных, включающих серверы и системы хранения, клиентам приходится платить чрезмерную цену за то или другое; отсутствие гибкости: негибкие программно-аппаратные решения подходят только для одного типа рабочей нагрузки. Кроме того, в будущем, после внедрения конвейеров данных и искусственного интеллекта хранилища данных останутся не у дел; решение FlashStack, выполненное на базе СХД FlashBlade и спроектированное специально для модернизации хранилищ данных Oracle Data Warehouse, обеспечивает производительность в 2,5 раза выше, чем ближайший конкурент. При этом клиент платит только за вычислительные ресурсы и лезвия, необходимые для конкретного проекта.

Решение FlashStack for FlashBlade подготовлено к расширению для внедрения современных средств аналитики и искусственного интеллекта, когда это потребуется.