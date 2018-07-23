HP представила рабочие станции начального уровня для людей творческих профессий

HP представила рабочие станций начального уровня для дизайнеров, архитекторов, представителей творческих профессий, OEM-производителей, преподавателей, финансовых специалистов и офисных работников. Новое семейство Z позволяет оптимизировать рабочие процессы и энергопотребление без ущерба для мощности, возможности апгрейда, удобства использования и безопасности.

«Представители творческих профессий, связанных с созданием цифрового контента, нуждаются в высокопроизводительных ПК, которые учитывают специфику их работы. Наши новые рабочие станций HP серии Z решает эту проблему, — сказал Евгений Горшков, менеджер по развитию категории рабочих станций, тонких клиентов и решений для точек продаж, HP Inc. в России. — Благодаря превосходной графической производительности, гибким возможностям конфигурирования и интегрированному программному обеспечению новая серия Z, включающая в себя одни из самых безопасных рабочих станций в мире, расширяет творческие горизонты, оптимизирует рабочие процесы и преобразует их».

Пользователи рабочих станций сталкиваются с быстрыми изменениями рабочих процессов, которые требуют новых аппаратных и технологических возможностей. Чтобы не выбиваться из графика, пользователям нужны системы, способные обеспечить непрерывность, скорость и производительность работы, а также защитить их данные.

Новые рабочие станции HP начального уровня HP Z2 Mini, HP Z2 Small Form Factor и HP Z2 Tower, а также HP EliteDesk 800 Workstation Edition, по данным HP, являются одними из самых безопасных и управляемых решений в мире. Встроенные комплексные системы безопасности HP обеспечивают мощную защиту от эволюционирующих вредоносных программ благодаря первой и единственной в своем роде самовосстанавливающейся BIOS и контроллеру безопасности HP endpoint security controller. Пользователи получают решения для управления защитой своего ПК, усиленные аппаратными средствами. Технологии HP Sure Start Gen4 и HP Sure Run помогают поддерживать критически важные процессы, даже если вредоносное ПО пытается их остановить, а пакет HP Manageability Kit Gen 2 обеспечивает удобное управление парком устройств.

Все рабочие станции HP Z2, спроектированные по стандартам надежности рабочих станций для беспрерывной работы, теперь совместимы с интерфейсом Thunderbolt для быстрого подключения к устройствам и имеют широкий спектр сертификаций для самых популярных приложений. Для оптимизации программного обеспечения и драйверов доступно решение HP Performance Advisor, а для повышения надежности заказчики могут устанавливать процессоры Intel Xeon и память ECC.

В современном мире пользователи рабочих станций хотят иметь максимально возможную производительность, чтобы ускорить свои рабочие процессы. Четвертое поколение рабочих станций начального уровня HP Z включает в себя следующие продукты:

HP Z2 Mini G4, мощная рабочая станция в корпусе mini, отличается производительностью при компактной конструкции (общий объем корпуса — 2,7 литра). По сравнению с предыдущим поколением она обладает в два раза большей графической мощностью. Высокая производительность вычислений достигается благодаря видеокарте Nvidia Quadro P620 и Nvidia Quadro P1000. Кроме того, имеется версия с видеокартой AMD Radeon Pro WX4150.

Универсальная компактная конструкция позволяет разместить устройство под столом, за дисплеем или в стойке. В стандартную стойку 42U можно установить до 56 рабочих станций HP Z2 Mini с помощью специального стоечного кронштейна. Благодаря системе ввода-вывода пользователи могут сконфигурировать последовательные порты COM, а также подключить до шести дисплеев. Дизайн и гибкость дают возможность применять эту рабочую станцию где угодно: от управления торговыми операциями до производства или центра обработки данных.

Рабочая станция HP Z2 Small Form Factor (SFF) G4 имеет на 50% большую вычислительную мощность, чем предыдущее поколение, при тех же сверхкомпактных размерах. Процессор с шестью ядрами значительно повышает производительность. HP Z2 SFF устанавливает новые стандарты индивидуальной настройки благодаря гибким возможностям ввода-вывода, которые позволяют высвободить ценные слоты PCIe и подключить устаревшее или специализированное оборудование либо дополнительные дисплеи.

HP Z2 G4 SFF является подходящим аппаратным решением для ситуаций, в которых требуется индивидуальная настройка. Эта модель имеет четыре слота PCIe и два слота системы хранения данных M.2. Гибкие возможности ввода-вывода позволяют подключать сетевое оборудование, устройства ввода-вывода или дисплеи без использования слотов PCIe или внешних адаптеров. Благодаря улучшенной производительности и масштабируемости, а также различным вариантам монтажа и установки Z2 SFF подходит для архитектуры, проектирования, строительства, разработки продуктов и OEM.

HP Z2 Tower G4 Workstation, мощная рабочая станция начального уровня, предназначена для сложных рабочих нагрузок, таких как цифровое моделирование зданий и рендеринг, которые требуют наличия видеокарт Ultra 3D и новейших процессоров Intel Core или Intel Xeon. HP Z2 Tower оснащена всем необходимым для поддержки сложных 3D-проектов и по производительности графических вычислений более чем на 60% превосходит предыдущее поколение. Благодаря высокой тактовой частоте пользователи могут получить высокую производительность даже при самых ресурсоемких рабочих нагрузках.

В новой конструкции предусмотрены углубления в передней и задней частях для удобства перемещения, и рабочая станция занимает на 13% меньше места по сравнению с предыдущим поколением. Для большей надежности модели HP Z2 Tower и SFF оснащаются инновационным дополнительным пылеулавливающим фильтром HP, который обеспечивает чистоту оборудования в производственной среде. Благодаря двум слотам M.2 пользователи могут установить систему хранения данных профессионального уровня и дополнительные диски с функцией самошифрования для защиты интеллектуальной собственности.

Требовательным пользователям ПК, которые хотят повысить производительность и получить профессиональный сертифицированный настольный компьютер, HP предлагает рабочую станцию HP Elitedesk 800 Workstation Edition. Эта модель является одним из самых доступных по цене ПК, сертифицированных для работы с профессиональными приложениями. Она подходит для тех, кто желает перейти на ПК класса рабочей станции.

Созданная для 2D/3D-проектирования, эта сертифицированная для работы с SolidWorks и AutoCAD настольная рабочая станция предлагает пользователям бесперебойную и надежную работу, недоступную на ПК офисного класса. Она также оптимизирована для работы с контентом вирутальной реальности (ВР) и позволяет разработчикам ВР воплощать свои идеи с помощью Nvidia Geforce GTX 1080. Рабочая станция HP Elitedesk 800 Workstation Edition поставляется со специализированными сервисами поддержки и обладает высокой масштабируемостью.

Ожидается, что рабочие станции HP Z2 Mini, HP Z2 Small Form Factor и HP Z2 Tower поступят в продажу в России с 6 августа 2018 г. Рабочая станция HP Elitedesk 800 Workstation Edition уже доступна в России.