HP дополнила серию гибридных принтеров Latex R новой моделью

HP дополнила серию гибридных принтеров HP Latex R Printer моделью R1000 Printer, печатающей по жестким и гибким материалам. Расширенное или новое портфолио принтеров разработано для гибридных применений, включая вывески и дисплеи, и предлагает варианты выбора исполнения под любой бюджет за счет технологий, таких как HP Latex Rigid Printing Technology (печать по жестким материалам) и HP Latex White Ink (белые чернила).

«Поставщики услуг печати находятся в поиске новых способов повысить производительность и расширить возможности применений, инвестируя в такие технологии, как печать по жестким материалам и белые чернила, существенно расширяющие сферы применения печати, — сказал Хуан Перес Перикот, генеральный менеджер подразделения по устройствам широкоформатной печати компании HP Inc. — Новая модель в нашей линейке принтеров HP Latex R представляет собой гибкое и инновационное печатное решение для среднего бизнеса, открывая перед заказчиком новые возможности применения печати и ускорения роста».

Текущее портфолио включает модель HP Latex R2000, разработанную для поставщиков услуг широкоформатной печати вывесок, для которых важна эффективность техпроцессов и стабильное производство. Новая модель HP Latex R1000 разработана для растущего бизнеса с ограниченными возможностями инвестирования и производственными площадями. Принтер позволяет с помощью одного набора чернил печатать по гибким и жестким материалам, выполняя заказы по оформлению торговых залов, изготовлению наружной рекламы и витринной графики, оформлению мероприятий и выставок, а также декорирования.

В комплект принтера входит трехлитровые чернильные картриджи (у крупноформатной модели они пятилитровые), обеспечивающие печать по материалам шириной до 1,64 м и толщиной до 5 см, в то время как ширина печати R2000 достигает 2,5 м при той же толщине до 5 см.

Принтер HP Latest R1000 обспечивает: печать изображений с высоким качеством и насыщенными цветами. Термоструйные головки HP Thermal Inkjet Printheads и новые чернила HP Latex Inks позволяют добиться широкого цветового охвата на жестких материлах, сохраняя их глянец, а отпечатки при этом не имеют заметного запаха; печать белым цветом без ограничений. Чернила HP Latex White Ink позволяют достичь оттенка белого глянца на прозрачных и цветных материалах без побочного расхода чернил в то время, пока печатаются задания без белого. Съемные термоструйные головки HP Thermal Inkjet Printheads могут храниться в автономной вращающейся камере, где процедура автоматического обслуживания превращает работу с белыми чернилами в такую же обычную операцию, как и работа с любыми другими цветными чернилами. Поддерживаются автоматическая рециркуляция и проверка работоспособности сопел; стойкость и гибкость. Защитные чернила HP Latex Overcoat повышают стойкость и гибкость водных чернил, обеспечивая повышенную адгезию и устойчивость к истиранию, в то время как низкая температура отверждения увеличивает ассортимент доступных материалов; производительная ременная подача позволяет заказчикам самостоятельно справляться с пиковыми нагрузками и укладываться в жесткие сроки, выдавая до 57 м2/ч, а также используя рулоны гибких материалов массой до 60 кг; более интеллектуальная печать. Функции упреждающего сервисного обслуживания HP Smart Services позволяют максимально увеличить время полезной работы, а также позволяют избегать дорогостоящих ошибок в обслуживании. Операторы могут положиться на автоматическое обслуживание, интеллектуальную систему управления вакуумом и функцию помощи при загрузке материала.

Доступность устройства зависит от региона. Дополнительную информацию можно получить у представителя HP и на официальном сайте.