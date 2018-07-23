«Хонор Инжиниринг» разместил IT-инфраструктуру в облаке Cloud4Y

Cloud4Y объявила о том, что «Хонор Инжиниринг» разместила свою IT-инфраструктуру в облаке компании.

«Хонор Инжиниринг» основана в 2015 году как подрядная компания по отделочным работам. Прогрессивные методы управления организацией строительных процессов, финансовый менеджмент и высокий профессионализм привели к успешному результату деятельности компании.

К 2016 году «Хонор» становится генподрядной организацией на рынке строительства. За время существования компания реализовала несколько крупных проектов в сфере жилищного строительства, а в настоящее время ведет строительство сложных объектов в крупномасштабных жилых комплексах. Хонор Инжиниринг берет на себя ответственность за весь комплекс работ, от подготовки документации до осуществления технического надзора на всем процессе строительства.

Корпоративный облачный провайдер Cloud4Y был выбран компанией для размещения в облаке IT-инфраструктуры виртуального офиса. «Хонор» арендовал в облаке серверные мощности по модели IaaS, также в аренду были предоставлены необходимые лицензии на ПО 1С и Microsoft.

Используя выбранное решение, сотрудники компании могут получить доступ к виртуальному удаленному рабочему столу с набором требуемых для работы программ из любой точки мира, где есть Интернет. Такой подход сокращает капитальные затраты (CAPEX) в пользу операционных расходов (OPEX), экономит время и позволяет повысить эффективность взаимодействия между работниками для своевременного выполнения всех необходимых мероприятий в рамках проекта с должным качеством и в срок.

Облако Cloud4Y предоставляет арендаторам возможность обрабатывать данные в своем программно-конфигурируемый дата-центр (vDC). Инфраструктура платформы строится на базе решений VMware vSphere с управлением через VMware vCloud Director 9.0. Стек технологий Cloud4Y позволяет заказчику за минуты разворачивать нужное количество виртуальных серверов, объединять их в сети любой топологии, настраивать балансировщики и межсетевые экраны, добавлять средства защиты, арендовать лицензии и использовать необходимое системное и прикладное ПО.

Надежность и безопасность облака обеспечивается сетевым и серверным оборудованием корпоративного уровня, расположенным в сети дата-центров TIER III, собственным оптическим кольцом высокой доступности с дублированными каналами связи, круглосуточной технической поддержкой. Cloud4Y гарантирует клиентам уровень доступности сервиса не ниже 99,982% по SLA.