«Плюс Банк» выбрал решение R-Style Softlab для автоматизации обслуживания клиентов

R-Style Softlab и «Плюс Банк» заключили контракт на поставку и внедрение систем интернет- и мобильного банкинга для дистанционного обслуживания физических лиц на базе программного комплекса InterBank RS. Запуск систем позволит банку существенно расширить работу с розничным сектором, привлечь новых клиентов и улучшить качество обслуживания.

Заключению договора предшествовал тендер, в ходе которого банк выбрал продукт компании R-Style Softlab, обладающей широкими функциональными возможностями.

В настоящее время проект уже начался. На первом этапе будут внедрены системы InterBank RS Retail и InterBank RS Retail Mobile в базовой комплектации, включающей функциональность для работы клиентов банка с компьютера или мобильных устройств со своими счетами, вкладами, кредитами и картами, выполнения платежных операций, переводов и т.д. После внедрения системы в промышленную эксплуатацию банк планирует заняться расширением спектра предоставляемых услуг за счет внедрения дополнительных модулей и реализации компанией индивидуальных доработок.

«Кредо Плюс Банка — индивидуальный подход к каждому клиенту. Обновление систем ДБО позволит нам обеспечить высокий уровень сервиса и расширить возможности удалённого обслуживания клиентов за счёт появления новых дистанционных каналов доступа к продуктам и услугам банка», — сказал Олег Полуэктов, председатель правления «Плюс Банк».

«Мы рады новому сотрудничеству. Наше решение позволит Банку дистанционно предлагать своим клиентам актуальные и современные услуги. Надеемся на продолжительное плодотворное сотрудничество, дальнейшее развитие банковской системы ДБО, расширение продуктовой линийки банка новыми модулями программного комплекса InterBank RS», — отметил Вячеслав Алексеев, директор департамента систем электронного банковского обслуживания компании R-Style Softlab.