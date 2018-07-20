Начались российские продажи смартфона HTC U12+. Цены

НТС объявляет о начале продаж смартфона HTC U12+ в России. Смартфон HTC U12+ с диагональю экрана 6 дюймов поднимает планку ожидания от флагманских устройств: чувствительные к давлению клавиши, новый опыт обратной связи и умные интерактивные грани, которые делают управление устройством одной рукой еще более удобным.

В HTC U12+ продемонстрирован художественный подход к дизайну: стеклянная поверхность с «переливающимся» дизайном выполнена в ярких динамичных цветах.

Смартфон HTC U12+ имеет Edge Sense 2. Новый сенсор с обратной связью на боковых гранях корпуса HTC U12+ предлагает новый более простой и интуитивный способ взаимодействия со смартфоном. Новый Edge Sense распознает, в какой руке ты держишь устройство. Таким образом, ты получаешь возможность свободно управлять смартфоном любой рукой: сжимай, дважды касайся экрана или просто держи устройство в руке, чтобы снимать фото и видео, изменять масштаб карт и совершать практически любое другое действие.

Двойная основная и двойная фронтальная камеры позволяют получить красивое художественное боке, ранее доступное только при использовании зеркальных фотокамер. HDR Boost 2 обеспечит качество снимков в условиях любого освещения. HTC U12+ завоевал 103 балла в рейтинге DxOMark, самую высокую индивидуальную оценку смартфонов с двойной камерой в мобильной индустрии.

Самые громкие за всю историю динамики BoomSound и наушники USonic с функцией активного шумоподавления для снижения отвлекающего эффекта внешней среды выдают объемный звук. USonic сканирует индивидуальное строение уха и подстраивает звук.

В HTC U12+ продемонстрирован художественный подход к дизайну: ультратонкие рамки экрана, новые чувствительные к давлению клавиши и яркие цвета корпуса.

HTC U12+ с 6 ГБ оперативной и 128 ГБ общей памяти также поддерживает сопряжение со шлемом виртуальной реальности Vive Focus (доступность зависит от региона) для приёма звонков и уведомлений, а также режим зеркалирования изображения, который позволяет превратить смартфон в персональный VR кинотеатр.

HTC U12+ доступен на российском рынке в следующих конфигурациях: HTC U12+ (128 ГБ) – Ceramic Black (Черный) и Translucent Blue (Синий) по цене 64990 руб.; HTC U12+ (64 ГБ) – Ceramic Black (Черный) по цене 59990 руб.