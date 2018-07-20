Mastercard и СКБ «Контур» открыли доступ к бесплатной проверке контрагентов
Masterсard и СКБ «Контур» объявили о начале сотрудничества в рамках новой программы привилегий для компаний микро, малого и среднего бизнеса «Masterсard Бизнес-Бонус».
Держатели бизнес-карт Mastercard получают бесплатный доступ к сервису экспресс-проверки контрагентов «Контур.Светофор». Сервис дает возможность проводить анализ финансового состояния бизнес-партнеров, что позволяет предпринимателям отследить актуальные данные о контрагентах и обезопасить себя от финансовых рисков и нежелательного сотрудничества.
Чтобы воспользоваться сервисом «Контур.Светофор», участнику программы достаточно указать в форме первые 6 и последние 4 цифры номера своей бизнес-карты, ввести ИНН или название организации для проверки.
Система за несколько секунд найдет и выделит цветовыми сигналами важную информацию о контрагенте: красный сигнал — факты о банкротстве и ликвидации; желтый сигнал — факты, на которые стоит обратить внимание (изменение адреса, смена директора, долги по налогам и др.); зеленый сигнал — факты, которые подтверждают жизненную активность бизнеса.
Детализацию найденных фактов можно прочитать в экспресс-отчете, ссылка на который появляется сразу после результатов поиска. Отчет из сервиса может использоваться в качестве доказательства должной осмотрительности в суде или при проверке контролирующих органов.
СКБ «Контур» присоединилась к программе наряду с другими компаниями – лидерами в своих секторах, предоставляющими услуги B2B — «Лабораторией Касперского», DHL, Phillips, Simple, сервисом «Кнопка» и другими. Предприниматели могут оптимизировать ежедневные расходы компании на бухгалтерию, услуги для офиса, транспорт и путешествия.