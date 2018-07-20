«Майтэк» завершил проект по автоматизации процессов оценки персонала в ГК «Локотех»

«Майтэк» объявил о завершении внедрения модуля «Оценка эффективности персонала», который позволяет проводить различные процессы по оценке личностно-профессиональных компетенций сотрудников в автоматическом режиме, в группе компаний «Локотех». Решение работает на базе системы DIRECTUM. Разработку и адаптацию системы выполнила компания «Майтэк». Система также помогает в формировании Кадрового резерва предприятия.

«Локотех» - один из крупных работодателей России, численность персонала превышает 60 тысяч человек. Ежегодно в компании проводится оценка специалистов: профессиональная (определение и контроль личных целей сотрудника) и личностная (оценка соответствия уровня компетенций сотрудников модели корпоративных компетенций).

Процедуры оценки носят цикличный характер и характеризуются высокой трудоемкостью сотрудников дирекции по персоналу. Большая часть работ предполагает ручную обработку, корректировку и анализ значительного пакета документов по оцениваемым специалистам.

Благодаря новому решению специалисты дирекции по персоналу получили прогрессивный инструмент управления процедурой оценки персонала. Все процессы фиксируются и ведутся в едином информационном пространстве − ECM-системе DIRECTUM. Это делает их прозрачными и упрощает контроль за каждым этапом мероприятия.

Итоговые бланки оценки сотрудников формируются автоматически. Далее бланк привязывается специалистами отдела кадров к портфолио сотрудника. Цикличность проводимых мероприятий позволяет накапливать бланки оценки и прослеживать динамику развития сотрудника соотносительно периода сравнения.

Выстроена система личной мотивации сотрудников, установлен контроль достижения результатов и учет вклада в развитие своего подразделения. Сотрудникам предоставлена возможность принимать участие в оценке своих компетенций наряду с руководителями. При этом оценка руководителя учитывает самооценку специалистов.

Обеспечено формирование сводного рейтинга сотрудников и выявление наиболее эффективных кандидатов на замещение вышестоящих должностей.

В настоящее время уже можно оценить первые результаты внедрения проекта. Так, в системе упорядочены требования к деловым качествам сотрудников и создана возможность гибкого управления компетенциями. Исключена вероятность фальсификации результатов оценки за счет закрепления авторства оценивающего. Сформировано наглядное представление о текущем уровне компетенций персонала в разрезе отдела и компании. Выявлен кадровый резерв компании на основании сводного рейтинга сотрудников.

В перспективе рассматривается развитие проекта на оперативном и стратегическом уровнях. По итогам оценочных мероприятий планируется формировать показатели достижения отделов, а данные по ним использовать для регулирования полномочий подразделения и перераспределения нагрузки в целях выстраивания эффективного баланса рабочих процессов компании.