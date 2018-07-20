Linxdatacenter и Lenovo помогли Virtu Systems развернуть «облако» для ИТ-услуг в сфере страхования

Linxdatacenter, международный эксперт в сфере высокотехнологичных решений хранения и обработки данных, облачных сервисов и телекоммуникаций, помогла Virtu Systems завершить первый этап подготовки нового сегмента метрокластера CommCloud для предоставления на его основе страховых сервисов и продуктов по облачной модели.

Virtu Systems – российская ИТ-компания, разработчик решений для автоматизации продаж финансово-страховых и сервисных продуктов. Перед заказчиком стояла задача обеспечить возможность развертывания своих решений в private облаке, сократить расходы и минимизировать риски при реализации традиционных подходов к использованию ЦОДов, а именно заменить классическую схему стэкирования оптических сетевых коммутаторов в сетевой архитектуре в пользу технологии VRRP (Virtual Router Redundancy Protocol — сетевой протокол, предназначенный для увеличения доступности маршрутизаторов, выполняющих роль шлюза) для сетевых коммутаторов L2 и L3, которая обеспечивает высокий уровень отказоустойчивости и снижает риск человеческого фактора.

Для реализации задачи компания выбрала вариант с развертыванием облачного Enterprise-решения на московской площадке Linxdatacenter по модели private cloud. На данном этапе проекта ЦОД обеспечил заказчику доступ к MVP (minimum viable product) – минимальной рабочей конфигурации прототипа новой информационной системы Virtu Systems. Частное облако CommCloud от Virtu Systems в Linxdatacenter построено по классической архитектурной модели, предполагающей покупку всего комплекса необходимого «железа» и сетевых компонентов: серверов с организацией физического и логического доступа, СХД, сетевых компонентов, программного обеспечения для виртуализации, решений по ИБ с учетом требований 152-ФЗ.

«Классическая платформа является более гибкой в плане возврата инвестиций. Компания выводит на рынок новый продукт и нуждается в новой модели финансового взаимодействия с провайдером ИТ-услуг. Мы купили в ЦОДе Linxdatacenter в Москве выделенную закрытую зону на четыре стойки с вычислительным и сетевым узлом. Решение полностью построено на компонентах производства Lenovo. В качестве аппаратных вычислительных систем используются 1U серверы Lenovo ThinkSystem SR630, для хранения данных – массив Lenovo V5030, а для передачи данных – Fibre Channel коммутатор Lenovo DB610S. Приобретая все компоненты инфраструктуры у единого поставщика, повышается надежность и отказоустойчивость всего ПАК, за счет исключения конфликтов между элементами, стандартами и протоколами», – сказал директор по ИТ-инфраструктуре Virtu Systems Илья Попов.

Вклад Lenovo в проект не ограничился только лишь поставкой «железа»: вендор верифицировал спецификацию оборудования в соответствии с требованиями заказчика, обеспечив максимально рабочее и экономически целесообразное решение в рамках бюджета. Роман Бобров, менеджер по работе с ключевыми клиентами Lenovo, добавил, что компания в условиях крайне сжатых сроков также смогла доработать сетевую часть проекта до требуемого уровня надежности и заложить возможности роста и масштабирования системы, а также провела инсталляцию и обучение сотрудников Virtu Systems навыкам настройки и администрирования используемых систем.

«Только плотный контакт и адекватный уровень компетенций партнера и заказчика вкупе с безупречной логистикой обеспечили соблюдение первоначальных заданных проектных сроков. Мы играли здесь как одна команда», – сказал Роман Бобров.

«Проект был очень "горячий": с момента первого контакта с заказчиком до сделки прошло 2 месяца, а через 4 месяца была сдано в эксплуатацию готовое решение, при этом поставку оборудования удалось выполнить всего за 4 недели, что оказалось ровно в 2 раза быстрее, чем предложения конкурентов, – отметил Айрат Мустафин, менеджер коммерческих проектов Linxdatacenter. – Для нас этот проект очень важен, мы приняли участие как полноценный партнер, участвующий во всех стадиях проекта – от проработки идеи до сопровождения. Мы верим, что будущее в ИТ за подобными отраслевыми решениями, созданными через экосистемы поставщиков решений, ЦОДов и других участников рынка».

Для Linxdatacenter это первый опыт работы с компанией, представляющей рынок ИТ-услуг для страхового бизнеса. Уже сегодня это направление можно оценить как перспективное, поскольку разработчики программного обеспечения начинают активно работать над созданием инновационных софтверных продуктов для банков и страховых компаний, отказываясь от модели разовой продажи с переходом к модели кастомизируемого сопровождаемого продукта. По сути, речь идет о подписке с доступом к функционалу решения, при которой все инфраструктурные моменты остаются на стороне Virtu Systems и ее партнеров.

Запуск нового сегмента CommCloud запланирован на сентябрь 2018 г. Linxdatacenter ожидает, что в течение года после запуска проекта рост потребляемых ресурсов Virtu Systems составит 200-300%.