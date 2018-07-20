Inoventica и МТТ открыли «Стартап-кассу» на 100 миллионов рублей

Inoventica и МТТ анонсировали программу поддержки стартапов «Стартап-касса», размер которой составляет 100 млн руб. «Стартап-касса» предназначена для финансово-технологической поддержки молодых компаний, которым для развития бизнеса необходимы ИТ-ресурсы и сервисы.

Среди рассматриваемых «Стартап-кассой» проектов – молодые компании в сфере искусственного интеллекта, нейронных сетей, речевых технологий, 3D-моделирования, прогнозирования опасностей и оптимизации рабочего процесса, системы транспортного моделирования, моментального перевода, виртуальной и дополненной реальности.

Согласно условиям программы, Inoventica сформировала из собственных средств фонд объемом 100 млн руб., из которого будут предоставляться займы отобранным стартапам в размере не более 10 млн рублей (по ключевой ставке ЦБ РФ) на один проект. При этом, не более 5 млн рублей являются целевым заимствованием и направляются на оплату необходимой стартапу ИТ-инфраструктуры (предоставляемые компанией Inoventica высокопроизводительные серверы и системы хранения данных, решение по защите от сетевых атак, скоростной доступ в интернет и каналы связи). Вторая часть займа в размере до 5 млн. рублей предоставляются на любые иные нужды проекта, в том числе на зарплату персонала, аренду офиса, и другое, включая оплату сервисов от партнеров программы.

«Ключевыми отличиями «Стартап-кассы» от имеющихся программ финансирования стартапов является низкая процентная ставка, отсутствие необходимости уступки доли в проекте инвестору, отсутствие обязательности залогов и поручительств по кредиту, доступ к клиентской базе участников проектов для up-sale и доступ к отраслевой экспертизе в лице ведущих экспертов Inoventica и МТТ», - отметил Виталий Слизень, генеральный директор Inoventica.

«Все те функции, которые стартапу часто трудно получить не просто даже по льготным ценам, но из единого окна – все, что касается связи, выстраивания роботизированной системы продаж и других бизнес-функций – МТТ предоставляет в одном пакете решений. И, что самое главное, мы готовы садится с разработчиками и молодыми компаниями, и вместе подбирать те инструменты, которые им нужны для развития их бизнеса, интегрировать в их процессы и помогать им. А для нас это также отличная возможность не только предлагать стартапам свои сервисы, но и в случае их успеха и релевантности их разработок развитию наших продуктов, включать их в портфель решений МТТ», - сказал директор БЕ «Бизнес» МТТ Денис Широкий.

На пресс-конференции состоялась презентация одного из первых претендентов на «Стартап-кассу» - компании LPTracker, которую представила сооснователь проекта Анна Смышляева.