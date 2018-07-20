Huawei представила браслет-гарнитуру TalkBand B5

Huawei представила новое устройство Huawei TalkBand B5 — браслет-гарнитуру четвёртого поколения линейки TalkBand, преемник популярного TalkBand B3, анонсированного в 2016 году. Новый браслет получил сенсорный AMOLED экран диагональю 1,13 дюйма, в 2,4 раза больше, чем у предыдущей модели. Дисплей имеет разрешение 160×300 пикселей и покрыт изогнутым 2,5D стеклом.

Устройство позволяет в реальном времени отслеживать основные параметры организма и разговаривать по телефону, не вынимая аппарат из кармана. Браслет можно дополнить ремешками в спортивном, casual или деловом стиле.

Huawei TalkBand B5 получил первый на рынке трехъядерный аудиочип, двойной микрофон с системой шумоподавления и высококачественный модуль Bluetooth, которые гарантируют чистое и четкое звучание при голосовых вызовах. В TalkBand B5 появилась функция Phone Finder, которая помогает найти смартфон, потерянный в радиусе приёма сигнала Bluetooth, а также Remote Shutter, позволяющая дистанционно управлять фотосъёмкой.

Благодаря технологии измерения сердечного ритма Huawei TruSeen™ Huawei TalkBand B5 способен отслеживать пульс в режиме 24/7, в том числе непосредственно во время пробежек на свежем воздухе или на беговой дорожке, занятий на велотренажёре, ходьбы, конных прогулок и других тренировок. Технология мониторинга сна Huawei Trusleep™, сертифицированная Центром динамических биомаркеров в Harvard Medical School , способна с высокой точностью определять фазы быстрого и медленного сна и моменты пробуждения, позволяя пользователям улучшать свой сон.

Продажи Huawei TalkBand B5 стартуют в Китае 20 июля.