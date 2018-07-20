D-Link начала российские продажи терминального клиента N8000

D-Link объявляет о начале поставок терминального клиента N8000. Устройство выполнено на базе современной высокопроизводительной аппаратной платформы с двухъядерным процессором Intel Atom и рекомендуется для применения в крупных корпорациях, финансовых организациях, учреждениях образования, здравоохранения и в компаниях малого и среднего бизнеса в качестве рабочей станции для локальной работы или тонкого клиента для удаленного доступа к приложениям и виртуальным рабочим столам.

Построение рабочей инфраструктуры на базе терминальных клиентов N8000 позволяет упростить администрирование, сократить затраты на обслуживание рабочих мест и существенно снизить риски хищения, утраты и подмены информации.

Терминальный клиент N8000 реализован на базе двухъядерного процессора Intel AtomTM E3825 c тактовой частотой 1,33 ГГц и комплектуется 8 ГБ оперативной памяти DDR3L и 8 ГБ памяти eMMC. Интерфейс M.2 позволяет дополнительно установить модуль Wi-Fi.

Устройство оснащено 2 USB-портами (2.0 и 3.0), разъемами для микрофона и внешней акустики, разъемом HDMI для монитора с поддержкой разрешения до 1920х1200 и 3 портами Gigabit Ethernet. На каждом сетевом интерфейсе можно настроить несколько VLAN с последующей привязкой IP-интерфейсов. Это позволяет развернуть на базе N8000 маршрутизатор, межсетевой экран, Web-сервер или другое специализированное решение. Поддерживаются операционные системы Linux и Windows 10 IoT Enterprise.

Конструктивно терминальный клиент N8000 выполнен в компактном металлическом корпусе размером 155x120x35 мм с пассивной системой охлаждения без подвижных элементов. Потребляемая мощность не превышает 24 Вт. В комплект поставки входит подставка для вертикальной установки. Поддерживается возможность размещения устройства за монитором с помощью VESA-крепления (не входит в комплект поставки). С целью защиты устройства от кражи предусмотрен слот безопасности для установки специального замка.

Терминальные клиенты N8000 уже поступили на склад D-Link в Рязани и доступны для заказа у официальных реселлеров компании. Рекомендованная цена для конечных пользователей – $429.