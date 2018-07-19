Xelent представил сервис агрегатора облачных услуг MultiCloud

Xelent, один из крупнейших дата-центров Санкт-Петербурга, представил сервис агрегатора облачных услуг под брендом Xelent MultiCloud. Компания начала предлагать клиентам комплексное облачное решение для ИТ-инфраструктуры, которое включает аудит, подбор и комбинирование сервисов разных поставщиков. Xelent MultiCloud позволит оптимизировать ИТ-инфраструктуру заказчиков, снизить издержки и повысить уровень безопасности. Среди провайдеров-партнеров – крупнейшие российские и международные поставщики облачных услуг.

Опыт Xelent позволяет подобрать оптимальное предложение для конкретного заказчика, учитывая требования к безопасности, масштабируемости, производительности, экономике проекта, а также законодательные, отраслевые или любые другие ограничения. Агрегатор проводит аудит ИТ-инфраструктуры клиента и на основе анализа предлагает оптимальную комбинацию из нескольких облачных сервисов на базе разных технологий виртуализации.

На сайте Xelent доступен удобный конфигуратор, где клиент может самостоятельно выбрать необходимые ему настройки виртуальной машины и получить индивидуальное коммерческое предложение. Конфигуратор учитывает требуемые ресурсы, ширину канала, локацию, необходимость защиты персональных данных и ряд других параметров, важных для ИТ-директора.

«Мы укрепляем стратегическое партнерство с крупнейшими облачными провайдерами, нарабатываем опыт и делимся своими компетенциями с клиентами, предоставляя им комплексные решения, – отметил Павел Ворошилов, директор по продажам облачных продуктов Xelent. – Создавая новую услугу, мы нацелены на обеспечение заказчиков эффективным инструментом для развития их бизнеса. В качестве агрегатора Xelent может предоставить оптимальную облачную среду под потребности каждого конкретного клиента».

Xelent также организует бесшовный переезд инфраструктуры в облако или миграцию в гибридную среду без остановки рабочих процессов с поддержкой OpenStack, KVM, Hyper-V, VMware, AWS и Azure. Компания создает частные облака на собственном оборудовании заказчика или арендованном. Кроме того, Xelent может предоставить оборудование в аренду с помесячной оплатой – до 2 ТБ RAM на каждый хост, до 1024 ТБ СХД.

«Задача сервиса – создать для заказчика удобную и эффективную облачную среду для решения его бизнес-задач. Мы приводим ИТ-инфраструктуру заказчика в соответствие с требованиями действующего законодательства и отраслевыми стандартами, а также у нас есть опыт разработки отраслевых проектов – для медицинских и финансовых организаций, ретейла, e-commerce, банков, логистических компаний и других», – сказал Павел Ворошилов.