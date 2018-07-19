«Ростелеком» предоставил услуги виртуального дата-центра «Трансконтейнеру»

«Ростелеком» предоставил услуги виртуального ЦОДа для «Трансконтейнера», российского интермодального контейнерного оператора. Услуга предоставляется на базе собственных облачных ресурсов «Ростелекома».

Основными факторами победы «Ростелекома» в конкурсе стали репутация компании как поставщика надежных и производительных облачных решений на базе собственной платформы, обеспечивающей в том числе информационную безопасность хранения и передачи данных. Национальная облачная платформа «Ростелекома» аттестована на соответствие 152 федеральному закону («О защите персональных данных»), система управления платформы включена в реестр отечественного ПО. Дополнительным преимуществом выбора «Ростелеком» в качестве поставщиков облачных сервисов стало наличие компетентной клиентоориентированной службы сервисной поддержки услуги.

В рамках контракта «Ростелеком» предоставляет «Трансконтейнеру» пул виртуальных мощностей для размещения информационных систем. Особенностью данного решения является тесная интеграция с локальной инфраструктурой заказчика, при которой специалисты «Ростелекома» осуществляют резервирование работающей ИТ-среды компании-клиента.

«Использование виртуального ЦОДа позволило нам обеспечить необходимый уровень непрерывности ИТ-сервисов, что является ключевым требованием для компании, которая управляет парком на более чем 300 тыс. маршрутах в России и за рубежом. Виртуальный ЦОД обеспечил компании создание гибкой, масштабируемой и безопасной ИТ-инфраструктуры, к тому же не ограниченной ресурсами», – сказал Роман Веселов, директор по информатизации компании «Трансконтейнер».

«Ростелеком» реализовал масштабный проект по подключению к облачным ресурсам компании, которая управляет крупнейшим в России, странах СНГ и Балтии парком контейнеров и фитинговых платформ. Было необходимо реализовать подключение в сжатые сроки и без сбоев в ИТ-процессах клиента. Мы выполнили все условия контракта всего за два месяца, сейчас клиент получает услугу в полном объеме», – сказал Алексей Подрябинников, директор по работе с корпоративными клиентами «Ростелекома».

В дальнейшем компании планируют расширить сотрудничество и рассматривают возможность создания системы управления базами данных на базе национальной облачной платформы «Ростелекома».