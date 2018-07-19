«Мегафон» включил LTE-Advanced на скорости до 300 Мбит/с на Северном Кавказе

«Мегафон» «разогнал» мобильный интернет до 300 Мбит/c в столице Северной Осетии-Алании, включив современную технологию передачи данных LTE-Advanced на 63 базовых станциях. Более 350 тыс. жителей Владикавказа, посёлков Спутник, Редант 2-ой и Заводской, а также сел Ногир, Михайловское, и Дачное Пригородного района станут первыми в республиках Северного Кавказа, кому доступны сверхскорости мобильного интернета.

В компании отмечают возросшую потребность абонентов в услуге скоростной передачи данных. За год количество 4G-пользователей в сети «Мегафона» в Северной Осетии выросло на 70%, а их трафик – в 2,5 раза. С запуском технологии LTE-Advanced жители республики получили еще больший комфорт при загрузке данных: к примеру, фильм объемом в 1,4 ГБ скачается менее чем за минуту, а 10 песен высокого качества загрузятся за 10 секунд.

C момента запуска 4G в 2016 году спрос на услуги быстрого мобильного интернета постоянно растет. Так, в среднем на абонента в месяц приходится до 7,3 Гб интернет-трафика, что в 1,5 раза больше, чем в 2017 году.

«"Мегафон" уделяет особое внимание вопросам качества связи и скорости мобильного интернета. По данным Роскомнадзора, наш оператор устойчиво лидирует как по числу базовых станций стандарта LTE, так и по числу действующих БС всех сетей, — сказал Артём Могилин, директор по качеству сервисов инфраструктуры «Мегафона». — Результаты почти 8 млн замеров, проведённых российскими абонентами сотовых операторов через приложение Speedtest, демонстрируют лидерство «Мегафона» по скорости мобильного интернета по всей России».

Чтобы пользоваться интернетом на новых скоростях необходимо 4G-оборудование от 6-ой категории и выше (с маркировкой производителя LTE Cat 6). Среди них популярные Apple iPhone 6s/7/8/10, Samsung Galaxy S7/S8/S9, Motorola X Force, Lenovo Moto Z, ASUS ZenFone 3/4, LG Q6a, Nokia 9, HTC U11, Sony Xperia XZ Premium и другие. При запуске этой функции на устройстве в верхней части экрана должен появиться значок 4G+ или LTE-Advanced. Жители и гости Владикавказа могут приобрести мобильные гаджеты, поддерживающие технологию LTE-Advanced в салонах связи «Мегафона» или круглосуточном интернет-магазине, где также можно выбрать sim-карту с удобным тарифным планом и «красивым» номером.