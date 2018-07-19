«Мегафон» обеспечил связью месторождение алмазов Маят на Крайнем Севере

«Мегафон» обеспечил надежной связью один из участков месторождения алмазов Маят в Анабарском улусе Республики Саха (Якутия). Строительство и запуск базовой станции реализованы в рамках корпоративного соглашения между оператором связи и разработчиком месторождения «Алмазы Анабара». Теперь сотрудники этого предприятия получили возможность оперативно решать производственные задачи, а также поддерживать связь со своими близкими.

Наличие качественной мобильной связи – важное условие для решения производственных задач любого предприятия. «Мегафон» ввел в эксплуатацию базовую станцию на территории участка «Учах» месторождения алмазов Маят на северо-западе Якутии, обеспечив уверенное покрытие на территории месторождения и вахтового поселка.

«Мы постоянно работаем над созданием новых возможностей для наших клиентов, и развиваем сеть с учетом их потребностей, – отметила Ирина Кылбанова, руководитель по развитию корпоративного бизнеса Якутского регионального отделения "Мегафона". – Это уже третий объект связи, построенный по заказу нашего корпоративного клиента «Алмазы Анабара» на территории республики. И примечательно, что базовая станция на месторождении Маят запущена к 20-летию компании "Алмазы Анабара". Понимая необходимость развития инфраструктуры связи в труднодоступных местах, наша компания готова решать такие задачи в отдаленных районах республики».

В число корпоративных клиентов «Мегафона» в Республике Саха (Якутия) входят крупнейшие предприятия золотодобывающей отрасли, нефтяные компании, разработчики алмазных и угольных месторождений.