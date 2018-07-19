«КРОК» вывел на рынок контроль климатических параметров ЦОД в режиме онлайн

«КРОК» объявил о выводе на рынок сервиса на базе промышленного IoT, который контролирует климатические параметры в ЦОДах и предотвращает перегрев размещаемого в них дорогостоящего вычислительного оборудования. Сервис позволяет снижать потребление электричества, тем самым помогая удерживать стоимость аутсорсинговых услуг ЦОД от повышения. Со старта промышленной эксплуатации сервиса в ЦОД «Компрессор» прошел ровно год.

Как показывает мировая статистика, наиболее частой причиной выхода из строя вычислительного оборудования является его перегрев или эксплуатация в условиях повышенной влажности. Сервис, предлагаемый КРОК, решает эту проблему. C его помощью моделируются и визуализируются распределение тепловых потоков, расположение холодных и горячих коридоров, тепловая карта объекта в целом. На основе сводной картины можно сделать выводы о производительности инженерной инфраструктуры и искать пути постоянного повышения ее энергоэффективности.

Применяя сервис, «КРОК» повысил управляемость и надежность инженерной инфраструктуры аутсорсинговых ЦОДов. Заказчики услуг дата-центров получают по запросу информацию о фактических значениях параметров окружающей среды вокруг своего оборудования и их соответствии SLA (Service level agreement, соглашению об уровне услуг). А служба эксплуатации дата-центра использует удобный инструмент для отслеживания параметров работы инженерных систем. Кроме того, за год эксплуатации удалось сэкономить порядка 5% затрат на электроэнергию, что фактически перекрыло рост тарифов на электричество в 2017 году.

В ЦОД «Компрессор» разработанный сервис устраняет риск изменения параметров микроклимата, связанных со спецификой деятельности аутсорсингового ЦОДа. Его инфраструктура динамична — обновляется оборудование, по мере появления новых заказчиков создаются новые изолированные помещения и корректируется расположение стоек. Решение КРОК контролирует, чтобы эти перемещения не влияли на микроклимат ЦОД, чтобы его климатические параметры сохранялись в границах, способствующих максимальному сроку службы оборудования.

Источником данных является программно-аппаратное решение, включающее беспроводные датчики, устанавливаемые в серверном помещении, и аналитический центр, размещенный в облаке КРОК.

Датчики системы каждые 30 с фиксируют показатели температуры и влажности. Данные показатели в режиме онлайн поступают в разработанное КРОК приложение. При выявлении потенциально опасных трендов приложение сообщает об этом дежурной смене инженеров службы эксплуатации ЦОД, которые сразу же вносят необходимые корректировки в работу инженерного и вычислительного оборудования.

«Сервис помогает нам более детально оценивать состояние микроклимата дата-центра и проактивно подходить к любым изменениям в ЦОД. Мы убедились в этом в первые же дни после начала эксплуатации. Благодаря разработанному решению оперативно выявили неоптимальные зоны в одном из помещений, которые скорректировали путем дополнительного физического разграничения горячих и холодных коридоров. В результате этого обеспечили поддержание температуры строго в заданном диапазоне», — сказал Павел Горюнов, технический директор сети дата-центров «КРОК».

Система имеет низкое энергопотребление, благодаря чему может работать автономно не менее двух лет без замены источников питания. Это особенно важно в крупных ЦОДах, где использующихся в системе датчиков может быть сто и более. Надежный радиодиапазон системы гарантирует успешную передачу сигнала даже сквозь бетонные стены. Система может быть предоставлена другим компаниям, эксплуатирующим собственные ЦОДы, как управляемый сервис.

«Новые подходы позволяют решать старые задачи нестандартными методами, что зачастую приводит к неожиданным результатам. Пока не погрузишься в новую методику и не разберёшься как она работает, ожидаемые результаты не очевидны. Интернет вещей — один из таких новых подходов. В целом IoT открывает очень интересные перспективы для перехода на качественно иной уровень сбора и анализа технологической информации и повышения эффективности в совершенно разных процессах. Тем самым, в недалеком будущем нам удастся решить одну из основных проблем анализа производственных данных, которая существует на сегодняшний день, — отсутствие таких данных как таковых», — отметил Вячеслав Максимов, заместитель директора департамента информационных технологий, директор по промышленным решениям компании «КРОК».