«Альфа-банк» автоматизировал расчет нормативов ликвидности по «Базель III»

«Альфа-банк» и «Неофлекс» завершили проект по автоматизации расчета обязательных нормативов ликвидности банковской группы «Альфа-банк» по «Базель III».

Банковская группа «Альфа-банк» является крупнейшим российским частным банком по размеру совокупного капитала, кредитному портфелю и средствам клиентов. «Альфа-банк» также входит перечень системно значимых кредитных организаций и обязан соблюдать Норматив Краткосрочной Ликвидности (НКЛ). С 1 января 2018 г. к перечню обязательных нормативов также добавился Норматив Структурной Ликвидности (норматив чистого стабильного фондирования) (НЧСФ). Эти нормативы разработаны Центральным банком РФ на основании Basel III — рекомендаций Базельского комитета по банковскому надзору.

«Автоматизация расчета нормативов – часть цифровой трансформации "Альфа-банка", которая затрагивает как внешние клиентские сервисы, так и внутренние процессы. Проект реализован на базе системы управления рисками Finastra Fusion Risk, которая является одной из лучших на рынке. Сейчас у банка есть возможность оперативно контролировать значения нормативов НКЛ и НЧСФ и формировать регулярную отчетность», – сказал начальник управления по регулированию ликвидности «Альфа-банка» Валерий Лисейкин.

В ходе проекта была выполнена интеграция системы Finastra Fusion Risk с внутренним хранилищем данных банка и информационным сервисом «Интерфакс» по финансовым инструментам.

«Главным вызовом при реализации проекта стал большой объем данных. Система была оптимизирована по производительности с учетом огромного портфеля финансовых инструментов "Альфа-банка". Благодаря слаженной работе проектной команды нам удалось завершить эту работу в запланированные сроки», – отметил партнер компании «Неофлекс» Антон Спаринапти.

Ранее в 2017 г. специалисты компании «Неофлекс» разработали бизнес-требования к автоматизации расчета НКЛ и НЧСФ, а также реализовали интеграцию системы Finastra Fusion Risk с информационным сервисом «Интерфакс» для получения банком данных по уровням высоколиквидных активов. Опираясь на положительный опыт сотрудничества, «Альфа-банк» выбрал компанию «Неофлекс» в качестве ИТ-поставщика по проекту автоматизации расчета нормативов ликвидности.

«Успешное внедрение проекта в условиях меняющихся требований, обусловленных изменениями со стороны Центрального Банка РФ, доказало профессионализм команды «Неофлекс», – отметил Валерий Лисейкин.