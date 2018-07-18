В «Транстелекоме» назначены новые вице-президенты

«Транстелеком» (ТТК), один из крупнейших операторов связи в России, сообщил об изменениях в составе руководства компании.

Ирина Кулначева, на протяжении двух лет занимавшая пост руководителя департамента управления персоналом, назначена на должность вице-президента по организационному развитию и управлению персоналом. В новом статусе она будет курировать вопросы, касающиеся кадровой политики компании. Ключевыми направлениями ее деятельности являются реализация HR-стратегии Транстелекома, развитие организационной структуры, совершенствование корпоративной культуры, внедрение программ повышения эффективности персонала.

Антон Быков, который с момента прихода в Компанию в 2017 году занимал пост советника президента, назначен вице-президентом по правовым и корпоративным вопросам ТТК. Он будет курировать работу блока правовой и корпоративной работы в компании. Основными направлениями деятельности Антона Быкова в новой должности станут правовое сопровождение ключевых проектов ТТК, юридическое обеспечение взаимодействия компании с клиентами частного, корпоративного и государственного сегментов, закупочных процедур, комплексная поддержка вопросов корпоративного управления, дальнейшее развитие систем внутреннего контроля и комплаенс практик.

«Появление в компании должности вице-президента по организационному развитию и управлению персоналом подчеркивает важность кадровой политики Транстелекома. Уверен, что Ирина Кулначева, обладая всем необходимым опытом, на новой должности продолжит эффективную реализацию комплексной HR-стратегии ТТК, способствующей максимальному раскрытию потенциала сотрудников», - сказал президент «Транстелекома» Роман Кравцов.

Ирина Кулначева с отличием окончила университет им. М.В. Ломоносова по специальности клиническая психология. В 2003 - 2011 гг. работала в компании Arthur Hunt, специализирующейся на кадровом консалтинге, оценке и поиске руководителей и экспертов в области высоких технологий, финансовых услуг, производства потребительских товаров. За восемь лет в Arthur Hunt Ирина последовательно прошла путь от консультанта до директора Департамента IT-Telecom.

С 2011 г. успешно развивала собственный консалтинговый проект по HR-поддержке IT-компаний. Разрабатывала решения по формированию организационных структур, руководила проектами по оценке и подбору управленческих команд, анализу эффективности систем мотивации. Пришла в «Транстелеком» в должности советника в феврале 2016 года, в мае 2016 года назначена Руководителем департамента управления персоналом. С 2018 года – вице-президент по организационному развитию и управлению персоналом.

«Как телекоммуникационный оператор со стопроцентным государственным участием, ТТК очень ответственно подходит к обеспечению юридической составляющей деятельности компании. Формирование блока, отвечающего за правовую поддержку бизнеса и корпоративного управления в ведении вице-президента, подчеркивает важный статус данного направления и нашу приверженность принципам неукоснительного соблюдения требований законодательства и высоких стандартов деловой этики в работе ТТК», - прокомментировал назначение президент ТТК Роман Кравцов.

Антон Аркадьевич Быков в 1996 г. окончил юридический факультет Нового гуманитарного университета Натальи Нестеровой в степени бакалавра права. В период с 1996 по 2009 гг. работал в юридических службах различных компаний сектора масс-медиа и телеком, включая структуры таких крупных холдингов, как «Медиа-Мост», АФК «Система». Сопровождал ряд инвестиционных проектов Газпромбанка. С 2008 г. трудился в российской юридической фирме «Иванян и партнеры», где отвечал за правовое сопровождение ряда ключевых инвестиционных проектов, реализуемых в рамках государственно-частного партнерства.

В декабре 2009 г. возглавил юридическую службу холдинга «СТС Медиа» в должности директора по правовым вопросам. В августе 2014 года назначен директором по юридическим вопросам и корпоративным отношениям «Вымпелкома», позднее – исполнительным вице-президентом по юридическим вопросам и корпоративным отношениям «Вымпелкома». С апреля 2017 г. присоединился к команде «Транстелекома» в качестве советника президента, летом 2018 года назначен вице-президентом по правовым и корпоративным вопросам.