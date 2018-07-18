«Тинькофф мобайл» предложил безлимитный доступ к музыкальному сервису Boom

«Тинькофф мобайл» открыл подписку на партнерский сервис Boom, позволяющую слушать любимые треки в социальных сетях без расходования интернет-трафика, без рекламы и ограничений по длительности.

Теперь абоненты «Тинькофф мобайл» — пользователи социальных сетей «Вконтакте» и «Одноклассники» — могут получить расширенный доступ к музыкальному плееру Boom. Оператор предлагает новым пользователям сервиса бесплатный доступ на 30 дней. После окончания пробного периода стоимость подписки составит 169 руб. в месяц.

Подключить доступ к сервису можно в приложении Tinkoff Mobile на специальной брендированной странице Boom. Пользователю необходимо выбрать одну из социальных сетей — «Вконтакте» или «Одноклассники». После подключения сервисом можно пользоваться как в мобильном приложении, так и в веб-версии выбранной сети, а также в приложении Boom.

Георгий Чесаков, CEO «Тинькофф мобайл», сказал: «"Тинькофф мобайл" — это больше, чем просто оператор связи. Мы активно продолжаем развиваться в этом направлении, чтобы предоставлять клиентам еще больше услуг из различных сфер жизни. На этот раз мы совместно с музыкальным сервисом Boom запускаем специальную подписку, позволяющую слушать аудиозаписи из социальных сетей "ВКонтакте" и "Одноклассники" без расходования интернет-трафика. Клиенты "Тинькофф мобайл" могут ее легко подключить в приложении Tinkoff Mobile и наслаждаться любимыми треками без рекламы и ограничений по времени».

Вера Горбуленко, директор по маркетингу компании «Объединенное медиа агентство», разработчика сервиса Boom, отметила: «Коллаборация с "Тинькофф мобайл" позволит пользователям еще быстрее и удобнее получить доступ к своей любимой музыке. Быстрота и удобство сервисов "Тинькофф", умноженная на простой и профессиональный сервис мобильного приложения Boom, станет хорошим примером интеграции музыки в сервисы мобильного оператора».