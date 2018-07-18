Red Hat Ansible Engine расширяет поддержку облака, сетей и Windows-сред

Red Hat выпустила Ansible Engine 2.6, новую версию работающей без использования программных агентов системы ИТ-автоматизации с открытым исходным кодом. Ansible Engine 2.6 предлагает новые возможности для работы с гибридными и мультиоблачными средами, упрощает использование сетевых API и облегчает работу в Windows-средах.

Использование Red Hat Ansible Engine 2.6 вместе с решением Red Hat Ansible Tower для централизованного управления и оптимизации в масштабе предприятия позволяет организовать комплексную ИТ-автоматизацию, охватив гибридные и мультиоблачные среды, разнообразные информационные и сетевые инфраструктуры, а также процессы развертывания приложений.

Нововведения в Ansible Engine 2.6 прежде всего призваны помочь заказчику в расширении ИТ-инфраструктуры без привлечения дополнительных людских ресурсов и сфокусированы на трех ключевых направлениях: мультиоблачные среды, сети, Windows.

Red Hat Ansible Engine 2.6 упрощает подготовку и представление ИТ-ресурсов в общедоступных облачных средах и виртуализованных корпоративных дата-центрах, предлагая обновленные модули, поддерживающие новейшие возможности облачных платформ Amazon Web Services (AWS), Google Cloud Platform и Microsoft Azure. Улучшенный модуль AWS EC2 Instance значительно упрощает создание и управление инстансами EC2. Кроме того, использование Ansible Engine в качестве универсального инструмента для решения рутинных задач по созданию, управлению и администрированию ИТ-ресурсов в облачных средах позволяет реализовать единые корпоративные политики на облачных платформах различных поставщиков.

В новой версии Ansible Engine расширена поддержка инфраструктур VMware vSphere, включая VMware Cloud on AWS, что позволяет реализовать автоматизацию в гибридных облачных средах, включая устаревшие ИТ-инфраструктуры. Кроме того, новые модули Ansible для VMware предлагают улучшенную поддержку тегов, сбор фактов и управление хостами. Модули также расширяют границы автоматизации, позволяя охватить не только уровень операционных систем, но и жизненный цикл приложений на инфраструктуре VMware.

Ansible Network Automation 2.6 предлагает новые сетевые модули, которые позволяют использовать единый универсальный язык автоматизации при работе с сетевым оборудованием различных поставщиков, включая Juniper и Cisco. Кроме того, в Ansible Engine 2.6 значительно упростилось подключение к сетевым устройствам.

Новая версия Ansible также предлагает поддержку InfoBlox, включая набор базовых сетевых сервисов (DHCP, DNS и IPAM), получивший название DDI. Infoblox-модули Ansible Engine 2.6 упрощают автоматизацию таких процессов, как выбор, резервирование, назначение и отзыв IP-адреса, позволяя исключить необходимость ручного вмешательства. Поддержка Infoblox также помогает пользователям, развертывающим системы сразу в нескольких облаках или на различных платформах виртуализации, эффективнее автоматизировать управление IP-адресами при развертывании приложений.

Ansible Engine 2.6 предлагает расширенные возможности автоматизации для сред Windows, включая новые средства для управления компьютерами и каталогом Active Directory, планирования задач и обработки ошибок.

Ansible Engine 2.6 упрощает программное расширение системы автоматизации за счет новых плагинов для Red Hat OpenStack Platform, Red Hat Satellite, Red Hat Virtualization, Amazon EC2, Google Cloud Platform и Microsoft Azure, упрощающих работу с файлами инвентаризации ресурсов и обновление соответствующих модулей.

Помимо Ansible Engine 2.6 компания Red Hat также недавно запустила новую версию Ansible Galaxy – общедоступного репозитория Ansible Roles, пополняемого участниками сообществ и компаниями-партнерами. Обновленный сервис Ansible Galaxy отличается улучшенным интерфейсом, модернизированной базой исходного кода, а также новой контейнерной инфраструктурой на основе Red Hat OpenShift Dedicated. Кроме того, новая версия Ansible Galaxy поддерживает использование контента OpenShift Ansible Broker для определения и распространения многоконтейнерных сервисов на платформе Red Hat OpenShift Dedicated с использованием возможностей автоматизации Ansible

Red Hat Ansible Engine 2.6 уже доступен для загрузки на портале Red Hat Customer Portal.

Джо Фицджеральд (Joe Fitzgerald), вице-президент Red Hat, отметил: «Новая версия Red Hat Ansible Engine реализует наше стратегическое стремление помочь пользователям в автоматизации ИТ-операций в общедоступных, частных и гибридных облачных средах. Новые возможности Ansible для работы с облачными платформами, сетями и Windows-средам помогут заказчикам обеспечить сквозную автоматизацию предприятий».