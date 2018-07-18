«Рамакс» стал партнером Центра инноваций в гражданской авиации

ГК «Рамакс» объявила о заключении партнерского соглашения с Центром инноваций в гражданской авиации (ЦИГА). Это сотрудничество позволит ГК «Рамакс» расширить проектный опыт, приобрести новых заказчиков и получить доступ к высокотехнологичным разработкам Центра, а Центру – предложить партнерам ЦИГА из числа ведущих игроков авиаотрасли экспертизу и передовые решения партнера.

Центр инноваций в гражданской авиации (ЦИГА) был создан осенью 2017 года совместно с ИТ-университетом «Иннополис» при участии компании «Иннодата», российского разработчика программного обеспечения в области инновационных технологий – Big Data, IIoT, AI, аналитики социальных сетей. Цель объединения – развитие технологического и цифрового присутствия в современной гражданской авиации, способствование раскрытию сути и значения современных технологий, влияющих на спрос и предложение для игроков авиаотрасли, интеграция инноваций цифрового мира в текущую инфраструктуру предприятий гражданской авиации.

Центр инноваций в гражданской авиации ориентирован на научные исследования проблем в области ценообразования, рентабельности рейсов, обслуживания пассажиров в аэропорту и на борту, обслуживания воздушных судов и других смежных задач.

Основная ценность Центра для системного интегратора – предоставление площадки для коммуникации с крупнейшими заказчиками авиаотрасли, создание на ее базе совместных проектных команд для реализации проектов, интеграция в отрасль технологических трендов, которыми обладает ИТ-компания. Возможность практического применения наработок в области Big Data, Blockchain, виртуальной и дополненной реальности в рамках партнерства с Центром позволит ГК «Рамакс» усилить и укрепить собственные экспертизы в этих направлениях.

ГК «Рамакс» занимает третье место в рейтинге крупнейших поставщиков ИТ для транспортных компаний по итогам 2017 года по версии портала CNews.

По словам Искандера Бариева, проректора – начальника управления по проектной и научно-исследовательской деятельности АНО ВО «Университет Иннополис», для Университета важна партнерская поддержка ЦИГА группой компаний «Рамакс», поскольку одна из важных задач Центра - донесение значения современных технологий и их активное внедрение в авиаотрасли.

ГК «Рамакс» – технологический консорциум, обладающий экспертизой в области повышения эффективности бизнес-процессов, создания и модернизации корпоративных интернет-порталов, информационной безопасности, бизнес-аналитики, больших данных, а также внедрения, технической поддержки и сопровождения решений на основе технологий SAP.

Среди партнеров ГК «Рамакс» можно выделить таких, как SAP, IBM, Cisco, Microsoft, Celonis, Inform, Lufthansa Systems, Sabre. Ключевые заказчики ГК «Рамакс» – компании «Аэрофлот», «ВТБ24», «Почта России», «МегаФон», Авиакомпания «Россия», ГК «Автодор», «Мираторг», а также ряд других ведущих компаний России. Офисы «Рамакс» расположены в Москве и Санкт-Петербурге. Недавно в состав ГК «Рамакс» вошли системный интегратор «Интегро Текнолоджиз» и разработчик мобильных приложений AR Door.