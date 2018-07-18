ПО «Синтегро ОСБУ» и «Фабрика XBRL» автоматизирует финучет «Уралсиб Жизнь»

«Синтегро консалтинг» завершил работы над блоком финансовых инструментов в части проекта по разработке и внедрению системы финансового учета на базе программы «Синтегро ОСБУ», а также установил решение «Фабрика XBRL» для сдачи бухгалтерской финансовой отчетности в Банк России.

В августе 2017 года по итогам тендера по выбору поставщика ИТ-услуг «Уралсиб Жизнь» и «Синтегро консалтинг» подписали договор о начале проекта по автоматизации финансовых систем в части учета данных о страховой деятельности, доверительному управлению, административно-хозяйственной деятельности, а также по переводу финансовой и бухгалтерской отчетности на формат XBRL, являющийся обязательным с 2018 года.

Страховщик выбрал разработку «Синтегро консалтинг» - программу «Синтегро ОСБУ. Управление холдингом», в дополнении к которой устанавливается решение «Фабрика XBRL». Обе программы настраиваются под внутренние системы клиента, работают с большим объемом данных и обладают высокой производительностью. Также важно, что «Фабрика XBRL» автоматически заполняет показатели XBRL из внешней базы бухгалтерского учета и предусматривает возможность работы с данными XBRL в виде бланков отчетов.

Сейчас завершен этап разработки блока финансовых инструментов, что позволяет корректно вести учет ценных бумаг по ОСБУ, автоматически загружать данные от управляющих компаний и выявлять ошибки в расчетах.

Также была протестирована и сдана квартальная бухгалтерская финансовая отчетность в формате XBRL по всем визуализированным показателям – всего 4200 показателей, по которым должны отчитываться страховые компании. Все данные, которые выдает программа можно скорректировать и проверить перед отправкой в Банк России. Далее в планах автоматизировать сдачу надзорно-статистической отчетности.