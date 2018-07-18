НПК «Криптонит» откроет в Москве музей компьютерной и шифровальной техники

НПК «Криптонит», совместное предприятие «Ростеха» и компании «Цитадель», создаст первый в России музей российской компьютерной и шифровальной техники. Экспозиция, где будут собраны уникальные образцы советских ЭВМ и криптографического оборудования, расположится в здании исторического здания «шарашки» в Марфино, которая была описана в романе Александра Солженицына «В круге первом».

В экспозиции будут представлены образцы шифровальной и вычислительной техники, многие из которых сохранились в единичных экземплярах. В ближайшее время будет завершена разработка концепции и дизайна первого в России музея, посвященного разработкам российских ученых в области защиты информации от несанкционированного доступа.

«В Британии и Америке есть музеи, где подробно рассказывается о достижениях этих стран в области криптографии. Там эта тема давно популяризована, практически каждый знает о взломе союзниками кодов фашистской "Энигмы" и о других достижениях зарубежных шифровальщиков того времени. Но мало кто знает о нашей шифровальной технике 40-50-х годов, например, о советской шифровальной машине "Фиалка", которая так и не была никем взломана и являлась засекреченной до недавнего прошлого. Между тем, это очень интересная сфера, где много тайн и мифов, где отечественная наука и промышленность на протяжении десятилетий решали задачи защиты информации вместе с развитием технологий. Наш музей призван изменить эту ситуацию», – сказал генеральный директор НПК «Криптонит» Вартан Хачатуров.

Вновь созданная компания планирует провести полномасштабную реконструкцию исторического здания бывшего Александро-Мариинского приюта. В этом здании в советские годы располагалось одно из специальных предприятий, где работали высококвалифицированные заключенные. Здесь разрабатывали аппаратуру для радиоразведки, телефонных шифраторов, проводили криптоанализ телефонных переговоров. В частности, в 1947-1949 гг. здесь в должности математика работал А. Солженицын. Сейчас здание находится на территории концерна «Автоматика» госкорпорации «Ростех».

Ожидается, что новое выставочное пространство откроется для публики в течение ближайших трех лет, и раскроет посетителям ранее засекреченные советские криптографические методики.