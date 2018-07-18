Мебельный центр Roomer внедрил систему Wi-Fi-аналитики совместно с «НПО Аналитика»

Roomer, один из крупнейших мебельных центров Москвы, и «НПО Аналитика», поставщик решений в области Wi-Fi-аналитики, объявили об успешном внедрении системы аналитики поведения посетителей в мебельном центре.

Wi-Fi-аналитика позволяет анализировать поведение посетителей магазинов и ТРЦ любого формата в режиме реального времени, предоставляя инструмент оптимизации различных бизнес-процессов. Технология «НПО Аналитика» дает возможность не только связать онлайн- и офлайн- миры, что открывает новые безграничные возможности для широкого спектра рекламодателей, но и фактически измерить, насколько эффективна на самом деле наружная реклама и реклама в интернете.

Основу технологии «НПО Аналитика» составляет аналитическая платформа, умеющая по сигналам Wi-Fi от смартфонов посетителей магазинов и ТРЦ вырабатывать автоматические рекомендации по улучшению различных бизнес-процессов. В торговых точках устанавливаются специальные сенсоры, передающие данные в облако, а заказчик получает доступ к информации о состоянии посетительских потоков в магазинах в режиме реального времени с помощью интуитивных дэшбордов. Информация является полностью агрегированной и анонимизированной, никаких персональных данных не собирается и не передается.

Технологии «НПО Аналитика», совмещенные с возможностями платформ для таргетирования рекламы онлайн, позволяют таргетировать такую рекламу на любой сегмент посетителей определенных физических локаций.

«Мы работаем на крайне высококонкурентном рынке, – сказал Михаил Шатилов, коммерческий директор МЦ Roomer. – И нам экстремально важно использовать все возможности инновационных технологий и решений, которые способны обеспечить лидерские позиции нашему мебельному центру. Система и технологии "НПО Аналитика" позволяют не только выработать рекомендации по оптимизации бизнес-процессов, но и измерить физическую "доходимость" до нашего центра тех, кому реклама показывалась онлайн, что важно в качестве истинного доказательства эффективности рекламных кампаний».

«Прозрачность онлайн-рекламы и ее действительная эффективность крайне важны лидерам рынка. Именно поэтому мебельный центр Roomer – в числе решившихся на серьезное изменение парадигмы: уйти от догадок и отсутствия точных метрик измерения эффективности в сторону понимания действительного воздействия рекламных интернет-кампаний на офлайн», – сказал Михаил Могилевский, генеральный директор «НПО Аналитика».