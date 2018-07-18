Commvault представила новые продукты и партнерскую программу

Commvault представила новый портфель продуктов и схему ценообразования, которые упростят приобретение, внедрение и продажу решений Commvault. Благодаря изменениям Commvault предлагает конвергентные решения для управления данными, устанавливающие новые стандарты простоты, масштабирования и комплексности защиты и управления данными на предприятиях.

Вместе с анонсом новых продуктов Commvault представила новую партнерскую программу, свидетельствующую о трансформации стратегии Commvault в сторону партнеров и ориентированную сделать Commvault самым предпочтительным партнером на рынке решений для защиты данных.

Commvault полностью упростила свою продуктовую линейку, объединив в ней все решения для резервного копирования, восстановления и управления данными, создание инфраструктуры хранения, организацию обмена и управления данными. Эти решения усовершенствованы за счет механизма искусственного интеллекта для анализа поведения, который обеспечивает самообучение и адаптацию для упрощения и оптимизации ИТ-операций.

Новый портфель пакетов удовлетворяет потребности развивающегося цифрового бизнеса и упрощает резервное копирование. Продукты Commvault стало легче приобретать, устанавливать и обслуживать, что способствует улучшению эффективности ИТ-операций и повышению отдачи от данных.

Новая линейка продуктов Commvault сочетает последние инновации и функционал, консолидируя более чем 20 прежних продуктовых предложений в четыре мощных продукта.

Commvault Complete Backup & Recovery – единое решение, которое устанавливает новый стандарт резервного копирования и восстановления для передовых предприятий. Commvault Complete Backup & Recovery – это самое мощное по своему функционалу комплексное решение для резервного копирования и восстановления любых сред: гибридной, физической, виртуальной, приложений баз данных, а также устройств конечных пользователей. Пакет включает функционал аварийного восстановления, управление моментальными снимками на СХД, защиту конечных пользователей и почтовых ящиков для локальных и SaaS-приложений, репликацию, расширенную отчетность и встроенное архивирование. Благодаря широкому набору функций Commvault Complete обеспечивает полную защиту данных в рамках единой платформы.

Commvault HyperScale Technology – дополнение к Commvault Complete, позволяющее создать горизонтально-масштабируемую инфраструктуру хранения данных на серверах стандартной архитектуры - X86. Решение доступно в двух вариантах: Commvault Reference Architecture (на базе серверов альянс-партнеров) или стандартные лицензии на программное обеспечение Hyperscale.

Commvault Orchestrate – технология автоматизации создания и обновления копий для аварийного восстановления (DR), операции Dev/Test и миграции данных в облако, позволяющая повысить ценность вторичных данных, а также существенно экономить время и затраты. Благодаря Commvault Orchestrate вторичные копии данных можно использовать для ускорения процедур разработки, тестирования или выполнения миграции приложений.

Commvault Activate – решение для извлечения информации из данных для соответствия требованиям регуляторов и законодательства, таким как GDPR, и построения бизнес-аналитики. Commvault Activate позволяет следить за соблюдением правил конфиденциальности, обнаруживая и уведомляя о существовании рисков для данных, хранящихся по всему предприятию.

Глобальное аналитическое агентство IDC только что завершило исследование заказчиков, использующих решения Commvault для защиты данных, целью которого было выявить как эти продукты помогают упростить ИТ, сократить риски и улучшить продуктивность.

«Новые продукты Commvault созданы как законченное решение для управления данными в облаке, послеаварийного восстановления, резервного копирования, архивирования, восстановления и мгновенных снимков, которое обеспечивает упрощение инфраструктуры, улучшение продуктивности ИТ и сокращение текущих расходов, – отметил Фил Гудвин (Phil Goodwin), директор по исследованиям, IDC Storage Systems and Software practice. – Новый опрос клиентов, проведенный IDC показал, что с помощью решений Commvault заказчики улучшают скорость и надежность резервного копирования и восстановления, сокращают простои и повышаю продуктивность, а также упрощают составление отчетов, совершенствуют защиту, шифрование и возможности аналитики. Весь этот функционал улучшает результаты работы бизнеса и обеспечивает всеобъемлющую защиту данных клиентов».

Упрощенные пакеты решений от Commvault, обеспечивающие все необходимые функции, выходят в то время, когда защита и управление данными у заказчиков постоянно усложняются и появляются новые инфраструктурные опции для поддержки гибкости и роста бизнеса. Однако текущий статус-кво резервного копирования и восстановления создает две серьезные проблемы: заказчики должны покупать различные специализированные решения, в том числе и у новых игроков рынка резервного копирования; но многие специализированные продукты «привязаны» к старой инфраструктуре, что приводит к образованию изолированных «островков» данных, ограничивающих возможность внесения изменений и оперативной реакции на возможные проблемы.

Commvault Complete Backup & Recovery устанавливает новую планку для решений резервного копирования и восстановления. Обычно в их состав входят сервисы резервного копирования для файловых систем, приложений, баз данных, виртуальных машин, облаков, почтовых ящиков и клиентских устройств. Теперь в Commvault Complete Backup & Recovery включены функции, которые обычно предлагались как опции, в том числе Commvault IntelliSnap для управления мгновенными снимками, поддержка репликации на аппаратном уровне, отчеты, синхронизация виртуальных машин на разных площадках и совместное использование файлов.

Commvault Complete Backup & Recovery можно расширить в зависимости от масштаба и сложности задач заказчика. Этот продукт можно легко лицензировать в зависимости от предпочтений заказчика модели подписки или традиционным способом без временных ограничений. Эти схемы ценообразования и лицензирования Commvault обеспечивают новый, более выгодный и эффективный, способ покупки продуктов компании, что делает их одними из самых удачных из доступных на рынке предложений.

При использовании Commvault Complete все функции администрирования и управления резервным копированием и восстановлением доступны с помощью единого удобного пользовательского интерфейса. Предлагая самый широкий и богатый функционал, Commvault выгодно отличается от других производителей, помогая партнерами и клиентам с помощью одного продукта добиться максимально возможной защиты данных.

В состав Commvault Complete включены новые функции искусственного интеллекта, реализованные на платформе Commvault Data Platform, обеспечивающие адаптацию к изменениям в операциях для выполнения определенных SLA и достижения запланированных результатов даже при изменении условий. Программное обеспечение Commvault анализирует шаблоны и производительность и, если нужно изменить операции, то меняет их приоритеты или модифицирует их для получения необходимого результата. Commvault Complete динамически вносит эти изменения для обеспечения оптимальной работы ИТ-инфраструктуры.

При совместном использовании всех продуктов с упрощенным ценообразованием и лицензированием (Commvault Complete Backup & Recovery, Commvault Orchestration, Commvault Activate вместе с Commvault HyperScale Technology) организация получает конвергированный подход к управлению данными, аналога которого сейчас нет на рынке решений для управления данными. Портфолио объединено общим названием «Commvault Advantage)».

«Новая упрощенная линейка продуктов Commvault устанавливает стандарты конвергентного управления данными для передовых предприятия любого масштаба. Она предлагает программное обеспечение для защиты, управления и использования критичных для бизнеса данных, сокращает затраты и риски, – сказал Н. Роберт Хаммер (N. Robert Hammer), председатель правления, президент и исполнительный директор Commvault. – Флагманский продукт Commvault, который признан как лидер на рынке программных решений резервного копирования и восстановления, стал еще мощнее и обеспечивает простые, масштабируемые и комплексные функции управления данными. Commvault снова установил планку для рынка простым и мощным решением, которое легко купить, установить и быстро получить отдачу от вложенных в него инвестиций. Это и есть Commvault Advantage — преимущества, которых нет у наших конкурентов: избавление заказчика от необходимости использовать разрозненные специализированные продукты, применение которых ведет к образованию изолированных островков данных. Такие островки приводят к росту затрат на управление данными, мешают компаниям внедрять инновации и быстро адаптироваться к изменениям на рынке, а также выполнять требования новых законов по защите данных».

Commvault Complete Backup & Recovery, HyperScale, Orchestrate и Activate с сегодняшнего для можно приобрести у Commvault и в сети партнеров компании.