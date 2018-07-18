Citrix и Microsoft представили Citrix SD-WAN в Azure Virtual WAN

Citrix и Microsoft объявили о совместном партнерском решении Citrix SD-WAN в рамках облачной платформы Azure для нового сервиса Azure Virtual WAN, представленного Microsoft. Совместное решение предназначено для того, чтобы повысить комфорт и производительность работы пользователей, автоматизировать задачи по развертыванию сетей филиалов компаний заказчиков.

Citrix SD-WAN предоставляет комплексное решение для доступа из каждого филиала компании к сервису Microsoft Azure Virtual WAN Service. Citrix SD-WAN повышает скорость работы, сокращает издержки филиалов и расходы на удаленное подключение, а также усиливает информационную безопасность на уровне приложений и сетей за счет объединения в одном решении функций выбора маршрута в реальном времени на уровне пакетов данных, оптимизации WAN, функции шлюза безопасности, маршрутизации и анализа приложений.

«Microsoft и Citrix преодолели очередной этап в области создания совместных решений для цифровых рабочих сред и создания сетей для приложений. Данные решения дают заказчикам гораздо больше комфорта, возможностей для контроля безопасности на уровне приложений и гибкости работы по мере перехода на облачные технологии», – сказал Сергей Халяпин, главный инженер представительства Citrix в России и странах СНГ.

«Решение Citrix SD-WAN, предоставляемое на базе облачной платформы Microsoft Azure, является примером нашего сотрудничества с Citrix, которое всегда было ориентировано на инновации и успех общих заказчиков и партнеров. Вместе мы создали категорию виртуальных настольных ПК и сейчас мы вместе работаем над решением Citrix SD-WAN на базе платформы Azure, которое предоставит нашим заказчикам новый уровень комфорта работы», – сказал Росс Ортега (Ross Ortega), менеджер по работе с партнерами в рамках платформы Microsoft Azure.

Citrix SD-WAN и Microsoft Azure Virtual WAN можно развернуть в виде полноценного комплекса сервисов SD-WAN, которые вместе работают более эффективно. Комплекс может работать в качестве самостоятельного сервиса SD-WAN или в качестве управляемого облачного сервиса со встроенными функциями автоматизации, которые упрощают развертывание как небольших сетей в местах продаж, так и крупномасштабных сетей филиалов компаний.

Интеграция Azure Resource Center и Citrix SD-WAN Center позволяет выполнять автоматический обмен информацией между головными системами на базе Azure и локальными устройствами на базе SD-WAN. Это позволяет осуществлять связанное управление сетевыми политикам с функциями углубленного анализа использования соединений. Кроме того, Citrix SD-WAN значительно упрощает крупномасштабное расширение сетей за счет поддержки функции клонирования на основе шаблонов.

Крупная глобальная частная сеть корпорации Microsoft в рамках платформы Azure повышает скорость доставки контента и приложений за счет оптимизированной маршрутизации, что значительно повышает уровень удовлетворенности пользователей и производительность их работы.

Приобрести Azure Virtual WAN можно привычными способами для большинства пользователей публичных облачных сред. Citrix SD-WAN можно приобрести непосредственно у партнеров по продажам Citrix или в Azure Marketplace. Предлагаются различные варианты приобретения лицензий в соответствии с потребностями бизнеса и масштабами сетей. Citrix SD-WAN предлагает как бессрочную лицензию, так и вариант в виде подписки с поддержкой модели лицензирования Bring-Your-Own-License (BYOL).