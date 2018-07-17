Xerox представила портативный сканер для фрилансеров и мобильных сотрудников

Xerox объявил о начале продаж портативного сканера Xerox Duplex Travel Scanner. Эта легкая компактная модель позволяет оперативно оцифровывать документы без подключения к электросети. Устройство оснащено программными решениями, которые повышают качество результатов сканирования и автоматизируют их обработку.

Благодаря небольшому размеру и весу всего 500 граммов сканер Xerox Duplex Travel Scanner является оптимальным решением для менеджеров по продажам, юристов, мобильных банковских сотрудников и других профессионалов, которые работают вне офиса или часто ездят в командировки.

Устройство позволяет оцифровывать двусторонние документы, фотографии, пластиковые удостоверения личности.

Новый сканер совместим как с Microsoft Windows, так и с Apple macOS. Устройство поставляется с широким пакетом программного обеспечения, благодаря которому можно управлять документами и находить в них нужную информацию.

Встроенное ПО позволяет решать такие задачи как: отправлять отсканированные документы по электронной почте, на принтер, в папку или облако; выполнять интеллектуальную коррекцию документов с дефектами; повышать четкость изображений и текста; распознавать текст и сохранять его в популярных форматах с возможностью редактирования и форматирования; преобразовывать отсканированные документы в PDF-файлы с функцией поиска по тексту.

«Многие сотрудники, которые часто проводят время в разъездах, нуждаются в сканировании визиток, договоров, фотографий и других документов. Специально для таких специалистов мы создали Xerox Duplex Travel Scanner», — сказала Виктория Топтун, менеджер по маркетингу продукции компании Xerox Россия.