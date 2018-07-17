Voximplant добавила расширенные возможности для роботизированных обзвонов в сервис Smartcalls

Конструктор исходящих звонков Smartcalls, появившийся на рынке телефонных услуг в декабре 2017 г., представлен в обновленной версии. В релиз вошли: HTTP API, Voicemail Detector и переадресация вызова.

На базе Smartcalls создаются кампании для роботизированных обзвонов. Благодаря использованию технологии распознавания речи сервис позволяет задавать сложные сценарии звонков, предполагающие несколько ответов на вопрос. Создание сценария доступно менеджерам без технического бэкграунда: особенностью сервиса является визуальный редактор, состоящий из блоков, передвигая которые, можно собрать необходимую последовательность действий при обзвоне. Ежемесячно с помощью Smartcalls совершается около 300 тыс. информационных звонков.

В новой версии предусмотрена интеграция с любым сервисом или CRM-системой по HTTP API, что позволяет боту обращаться к клиенту по имени, согласно данным в его карточке, проверять статус заказа и проговаривать его. Созданные на основе Smartcalls сценарии также могут отправлять обратные запросы к базам данных компании-заказчика и корректировать сценарий. Например, голосовой бот напоминает потребителю, что его заказ ожидает в ПВЗ, и принимает ответ, что клиент свой заказ уже получил — тогда робот отправляет обновленный статус в CRM.

«С момента релиза Smartcalls HTTP-интеграция стала самой запрашиваемой функцией среди наших клиентов, и мы адаптировали предложение под последние потребности рынка, — сказал Василий Сажко, директор по продукту Smartcalls. — Современный процесс обслуживания клиентов поделен между различными сервисами, и объединение их в единую цепочку является первоочередной потребностью бизнеса.»

Важным нововведением стал VMD (Voice Mail Detector), детектор голосовой почты — собственная разработка Voximplant на базе ML&AI (машинное обучение и искусственный интеллект), который определяет автоответчик и прерывает воспроизведение сценария, чтобы исключить нецелевое использование рекламного бюджета.

Алексей Транков, совладелец агентства TKK.Marketing (Пермь), сказал: «Простота использования сервиса не раз выручала, когда клиенты ставили сжатые сроки. Из последних примеров: у нас был запрос от крупной платежной системы на срочное оповещение группы клиентов об акции — мы выполнили эту задачу на Smartcalls, совершив 8,5 тыс. звонков за четыре часа».

До конца года запланирован выход модулей интеграции для популярных CRM-системам, что позволит, например, запускать обзвон по факту обновления статуса заказа или настроить выгрузку результатов голосовых кампаний в CRM в три клика.