В ЧГУ внедрена RFID-система «Микрона»
Череповецкий государственный университет внедрил RFID-систему «Микрона», благодаря которой сократилось время инвентаризации имущества и обеспечена оперативная достоверная отчетность. Решение полностью реализовано на компонентах отечественного производства и программном обеспечении собственной разработки «Микрона».
«Использование элементов цифровой экономики в образовательном учреждении создает основу для эффективного использования имущества», - сказал ректор Череповецкого государственного университета Дмитрий Афанасьев.
Проведение плановой и срочной инвентаризации ЧГУ стало возможным без помех текущим бизнес-процессам. Автоматизация позволила ускорить рутинные процедуры и обеспечить необходимую точность операций учета.
«Внедрение RFID-системы избавляет от ошибок, вызванных человеческим фактором, что актуально для любых учреждений», - отметила генеральный директор «Микрона» Гульнара Хасьянова.
Всего инвентаризации подлежали 22 тысячи различных объектов вуза, включая технические средства, приборы и оборудование, а также мебель и сооружения. Все они были промаркированы метками высокочастотного и ультравысокочастотного диапазона производства «Микрон».
RFID-система автоматизации учёта и инвентаризации имущества включает серверное ПО и мобильное приложение на базе операционной системы Android для обработки данных, отображения информации об объекте и совершения операции по инвентаризации. Программное обеспечение RFIDIT является собственной разработкой компании Микрон и имеет свидетельство о государственной регистрации объекта интеллектуальной собственности. RFIDIT Микрона включен в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных по классу систем управления процессами организации.
Система позволяет идентифицировать наличие объектов учета и исключить дублирование записей в системе учета, сокращает временные затраты на инвентаризацию, предотвращает хищения имущества и обеспечивает контроль перемещения объектов учета. За счет автоматизации повышается удобство работы персонала, исключается дублирование записей и ручное вмешательство - устранение ошибок, связанных с человеческим фактором, обеспечивает достоверную оперативную отчетность и экономию на издержках.
По сравнению с аналогами решение является бюджетным, так как в нем задействованы обычные смартфоны с NFC-модулем вместо специализированных считывателей, тем самым обеспечивается равноценное снижение рисков при существенно меньшем уровне затрат.
Решение применимо для любых учебных заведений и госучреждений.
Учет основных средств и инвентаризация товарно-материальных ценностей – одна из задач, где применение технологий RFID позволяет получить быстрый контролируемый результат за счет автоматизации рутинных процессов.
В настоящее время RFID-системы Микрона уже успешно применяются для инвентаризации, защиты бренда и контроля контрафакта, автоматизации техпроцессов, складской и торговой логистики, автоматизации сельскохозяйственных предприятий, финансовых, образовательных и медицинских учреждений.