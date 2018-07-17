В ЧГУ внедрена RFID-система «Микрона»

Что не так с защитой от шифровальщиков? Атаки вирусов-шифровальщиков были успешны благодаря тому, что на пораженных компьютерах не устанавливались обновления систем, закрывающие уязвимости. Количество и разрушительная сила атак будут только расти. Но всегда есть возможность исключить из статистики потерь свой компьютер и сеть своей организации. Подробнее – о том, почему и как это нужно делать.