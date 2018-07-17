«Mail.Ru для бизнеса» выпустила сервис Askbox для сбора обратной связи

SaaS-платформа «Mail.Ru для бизнеса» предложила пользователям решение Askbox. Сервис позволяет компаниям создавать формы для сбора обратной связи, проводить опросы и тестирования клиентов и сотрудников. Сервис опросов дает бизнесу инструмент для анализа предпочтений клиентов и получения обратной связи.

Askbox открывает перед бизнесом широкие возможности взаимодействия с аудиторией. При конструировании опросов доступны более 20 типов форм. Опрашивать пользователей можно по всем популярным каналам коммуникации: в социальных сетях, по SMS, электронной почте и других. Результаты из этих источников агрегируются в наглядную аналитику. При этом Askbox прост в использовании и имеет интуитивно понятный интерфейс – для работы с ним не требуется специальных навыков.

Для создания форм и проведения тестирования в сервисе опросов можно использовать стандартные или собственные шаблоны; все элементы дизайна можно брендировать. Благодаря адаптивной верстке проходить опросы и заполнять формы респондентам будет одинаково удобно как на десктопе, так и на смартфонах и планшетах. Также сервис позволяет создавать формы обратной связи и регистрационные формы и интегрировать их в различные CRM- и ERP-системы.

«Опросы аудитории – востребованный маркетинговый инструмент. По данным iKS-Consulting сервисы опросов входят в первую десятку популярных SaaS-инструментов. Askbox и недавно запущенный сервис рассылок Sendbox делают платформу «Mail.Ru для бизнеса» незаменимым решением для представителя современного среднего и малого бизнеса», – сказал руководитель направления облачных и бизнес-сервисов Mail.Ru Group Егор Ганин.

Узнать о тарифных планах Askbox подробнее и подключить пробную версию сервиса можно по ссылке.

Askbox входит в линейку продуктов SaaS-платформы «Mail.Ru для бизнеса», которая объединяет онлайн-сервисы для корпоративных коммуникаций, облачного хранения и маркетинга.

Mail.Ru для бизнеса — разрабатываемая Mail.Ru Group платформа, которая объединяет B2B-сервисы компании. Представляет собой единую систему для управления бизнесом. На базе платформы работают десять сервисов: «Почта для сайта», «Облако для горячих данных», «Облако для холодных данных», «Облако для рабочих групп», «Моя компания», Рейтинг Mail.Ru, «Медиатор», SEOSan, Постмастер Mail.Ru, Вебмастер Mail.Ru и «Предиктивная аналитика». Для активных пользователей сервиса «Почта для сайта» запущена программа лояльности «Клуб Mail.Ru для бизнеса», позволяющая получить доступ к специальным предложениям партнеров Mail.Ru Group.