«Логика бизнеса» выпустила решение «Логика: Досье» для работы с массивами клиентских документов

«Логика бизнеса», специализирующаяся на построении экосистем управления документами, выпустила продукт, предназначенный для упорядоченного хранения и предоставления доступа к электронным образам клиентских документов. «Логика: Досье» автоматизирует процессы создания и использования структурированной базы клиентских досье.

Продукт «Логика: Досье» предназначен для автоматизации фронт- и бэк-офисных процессов формирования и хранения клиентских досье. Данные в развернутое решение загружаются из сторонних систем и/или в результате потокового сканирования бумажных документов. «Логика: Досье» классифицирует документы, размещает их в электронном архиве согласно иерархии и связям по лицам/сделкам, применяет правила доступа согласно политике компании, предоставляет на них ссылки другим информационным системам. Таким образом, «Логика: Досье» служит единым архивом клиентских документов для АБС, CRM, BPM и других корпоративных систем, разгружая их базы данных и увеличивая скорость работы. Программный продукт также управляет бизнес-процессами, связанными с физическим хранением бумажных документов, позволяя оперативно реагировать на запросы бизнеса и контролирующих органов по предоставлению оригиналов.

Поскольку продукт «Логика: Досье» предназначен для обработки и хранения большого массива клиентской документации от физических и юридических лиц, основными пользователями решения являются банки, страховые компании, операторы связи, медицинские учреждения и другие компании, которым важна скорость обработки информации и ее доступность. Использование продукта в организациях с распределенной филиальной сетью позволяет унифицировать услуги для клиентов во всех подразделениях и обеспечить конкурентоспособные параметры этих услуг (скорость реакции на запросы, низкие затраты, малые риски потери данных).

«Мы разработали "Логика: Досье" увидев потребность банковского сектора в специализированном решении для обработки и хранения клиентских досье. Классические электронные архивы не могут ее удовлетворить, так как бизнес-процессы финансовых компаний достаточно специфичны: они завязаны на большом количестве бумаг, часть из которых формируется самим банком и подписывается, часть удостоверяет личность и не передается на хранение и т.д. В территориально-распределенных финансовых структурах задача по обеспечению доступности документов по физическим и юридическим лицам во всех фронт-офисах, при этом с разделением прав на просмотр и операции, — нетривиальна. «Логика: Досье» решает ее без усложнения процессов обработки заявок», — сказал директор по продуктам компании «Логика бизнеса» Кирилл Соколов.