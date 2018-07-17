«Лаборатория Касперского»: российские пользователи обеспокоены тем, что мобильные приложения могут следить за ними

По данным исследования «Лаборатории Касперского», российские пользователи обеспокоены тем, что мобильные приложения могут отслеживать их поведение и иметь доступ к их персональным данным. Например, 62% респондентов некомфортно делиться информацией об их местоположении с веб-сайтами и приложениями, что значительно превышает показатель за 2016 год – 47%.

Кроме того, 59% российских пользователей опасаются того, что кто-либо может быть в курсе всех их действий, совершаемых на устройствах.

Такое беспокойство вполне обосновано, поскольку, как выяснили эксперты «Лаборатории Касперского», приложения могут не только иметь доступ к огромному объему данных (к примеру, критически важной информации о местоположении пользователей, их контактах, действиях и так далее), но и зачастую работать в фоновом режиме без ведома владельцев устройств.

Согласно исследованию «Лаборатории Касперского», 58% опрошенных российских пользователей признались, что не проверяют разрешения предустановленных мобильных приложений на устройствах на базе Android и iOS. В то же время только 28% респондентов не проверяют разрешения при загрузке или установке новых приложений на мобильные гаджеты.

«Мобильные устройства уже стали важной частью жизни каждого и используются для всего – от редактирования фотографий и обновления аккаунтов в социальных сетях до игр, бронирования столика в ресторане, работы и управления деньгами. Владельцы устройств всё чаще устанавливают мобильные приложения, отслеживающие их онлайн-активность, но не всегда принимают необходимые меры по обеспечению кибербезопасности. С другой стороны, это исследование показывает, что, несмотря на любовь к приложениям, люди вовсе не обязательно доверяют им», – отметил Владимир Кусков, антивирусный эксперт «Лаборатории Касперского».

Решения «Лаборатории Касперского» способны обезопасить пользователей от нежелательной активности мобильных приложений. Например, Kaspersky Internet Security для Android защищает мобильные устройства от потенциально опасных приложений, которые могут получить доступ к персональным данным и использовать их в злонамеренных целях. Кроме того, продукт Kaspersky Battery Life отслеживает все запущенные приложения на устройствах, включая работающие в фоновом режиме, и позволяет отключить те, которые потребляют много энергии.