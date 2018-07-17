«Инфосистемы джет» совместно с Intelligence Retail внедряет компьютерное зрение в ритейле

«Инфосистемы джет» заключила соглашение о сотрудничестве с компанией-резидентом фонда «Сколково» Intelligence Retail. Партнерство позволяет предлагать розничным сетям и производителям товаров комплексное решение по контролю выкладки товаров на базе технологий компьютерного зрения.

Первые пилотные внедрения показали, что с помощью данной технологии можно на 40% и более ускорить работу мерчендайзеров в торговых точках и на 2–5% увеличить товарооборот сети благодаря оперативному управлению выкладкой.

Решение Intelligence Retail представляет собой систему распознавания образов на основе компьютерного зрения, которая может работать как с мобильного приложения, так и со стационарной камеры по SaaS-модели.

Фото торговых стеллажей отправляются на сервер, где происходит распознавание в течение 3–5 секунд, и в течение 10 секунд пользователю возвращаются аналитические отчеты в разрезе таких показателей, как: доля полки (своя и конкурентов), соответствие планограмме и утвержденной матрице, уровень OSA, наличие ценника и многое другое. На обход магазина площадью 400 кв. м торговый представитель потратит не больше 20 минут, тогда как раньше, при составлении отчетности вручную, это заняло бы порядка 40 минут и больше. При этом подтвержденная точность распознавания составляет более 96%. Оставшиеся 3–4% – погрешность, связанная с наличием визуально идентичных товаров, не различимых даже человеческим глазом.

Партнерство, в котором Intelligence Retail отвечает за развитие продукта, а «Инфосистемы джет» реализует весь цикл интеграционных работ, позволит существенно обогатить возможности решения. В частности, оснащение магазинов видеокамерами, которые в реальном времени фиксируют состояние торговых полок, дает возможность полностью автоматизировать процесс сбора информации о товаре, исключив человеческий фактор. Интеграция с решениями BI, CRM, системами внутреннего аудита, складскими и другими системами станет основой для качественной трансформации бизнес-процессов. Обладая полной информацией о товаре (его объеме, выкладке, востребованности в различные периоды и др.), ритейлер или поставщик могут оперативно реагировать на изменение спроса, оптимально планировать цепочку поставок, ценообразование, проведение акций и прочие активности. Производители также получают возможность анализировать деятельность конкурентов и в режиме онлайн принимать взвешенные управленческие решения.

«В существующей экономической ситуации ритейлеры и производители товаров не могут существенно увеличить прибыль за счет роста цен. Их ключевой задачей становится повышение эффективности внутренних бизнес-процессов, – сказал Владимир Молодых, директор по разработке и внедрению компании "Инфосистемы джет". – Решение Intelligence Retail показывает наилучшую точность распознавания образов, и это уже подтвердили результаты нескольких успешных пилотов».

«Успех в больших проектах во многом зависит от профессионализма команды по внедрению. Уверен, наша совместная работа с "Инфосистемы джет" позволит значительно увеличить ценность продукта для клиентов: повысить прозрачность товарооборота, обеспечить возможности для оперативной аналитики и принятия решений, а значит, и роста прибыли», – отметил Максим Морозов, генеральный директор Intelligence Retail.

На сегодня решение Intelligence Retail пилотируют такие компании, как Danone Россия, «Московская пивоваренная компания», торговые сети «Перекресток» и «Азбука Вкуса».