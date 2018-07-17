HP объявила о спонсорском партнерстве с киберспортивной организацией Na’Vi

HP Inc. объявила о спонсорском партнерстве с мультигейминговым киберспортивным клубом Natus Vincere, командные составы которого неоднократно становились чемпионами в самых разных играх и завоевали сердца миллионов геймеров по всему миру.

Детали партнерства игрового бренда OMEN by HP с киберспортивной организацией Natus Vincere в категории были раскрыты в пятницу в рамках пресс-мероприятия на арене Winstrike. Компания Winstrike является партнером OMEN by HP и Na’Vi.

«У нас очень большие ожидания от этого сотрудничества: HP и Na’Vi, каждая из наших двух организаций – носитель ДНК своей индустрии, — сказал Сергей Мельц, менеджер по развитию направления игровых систем, HP Inc. — Уверен, что на нашем совместном пути бренды HP и Na’Vi ждут большие свершения. У каждого производителя ТОПового, как он сам думает, железа должен быть ТОПовый партнер с целевого рынка, доказывающий и производителю, и всему рынку «ТОПовость» производимых им продуктов: для нас этот партнер – Na’Vi».

Официальную часть мероприятия открыл Сергей Мельц, менеджер по развитию направления игровых систем, HP Inc., рассказав собравшимся, как компания пришла к соглашению с киберспортивной организацией, насколько большое внимание компания HP уделяет киберспорту в своей глобальной стратегии и, конечно, о том, что новое партнерство принесет обеим организациям. Представитель HP также отметил причины по которым киберспортсмены делают выбор в пользу решений OMEN by HP и раскрыл планы компании по развитию в сфере гейминга и обеспечению игроков устройствами, которые полностью отвечают их требованиям. Тему развития киберспорта в России поддержал Евгений Золотарев, главный исполнительный директор Natus Vincere.

Специальными гостями мероприятия стали звёздные игроки Natus Vincere: Александр S1mple Костылев и Святослав DRAINYS Комиссаров. Александр только недавно вернулся из Кёльна, где завоевал третий чемпионский титул подряд по CS:GO, в то время как Святослав на следующей неделе примет участие в чемпионате мира по PUBG. Появление спортсменов такого уровня не могло остаться без внимания фанатов. Более 1200 счасливых геймеров получили шанс пообщаться со звездами на автограф-сессии, а также продемонстрировать свои умения на любительском турнире по CS:GO. Мощные компьютеры OMEN by HP, которыми оснащена арена Winstrike, созданы для профессиональных киберспортстменов, поэтому 140 участников турнира получили невероятный заряд драйва и незабываемые эмоции от нового восприятия любимой игры.