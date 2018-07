HMD Global анонсировала старт продаж в России смартфона Nokia 5.1. Цена

HMD Global, производитель телефонов Nokia, анонсировал старт продаж в России Nokia 5.1

Новый Nokia 5.1 выполнен в узнаваемом корпусе из цельного алюминия. Обновленная модель имеет увеличенный экран и улучшенные камеры, а прирост производительности на 40% обеспечивает быструю и плавную работу приложений.

Смартфон Nokia 5.1 продолжает традиции классического дизайна предыдущего поколения. Цельный корпус из алюминия 6000 серии, прошедшего процесс анодирования и полировки, комфортен и надежен в использовании.

Экран нового смартфона Nokia 5.1 на 0,33 дюйма больше экрана предыдущей модели, при том, что корпус устройства стал на 2 миллиметра уже. Закругленные углы экрана удачно сочетаются с плавными изгибами формы корпуса, обеспечивая компактность смартфона. 5,5-дюймовый экран Full HD теперь имеет большее разрешение с соотношением сторон 18:9, что позволяет комфортно смотреть видео, играть и делиться с друзьями новыми мемами.

Прирост производительности восьмиядерного процессора MediaTek Helio P18 с частотой 2 ГГц на 40% обеспечивает быструю и плавную работу приложений и позволяет с комфортом пользоваться одновременно несколькими приложениями.

Основная камера 16 МП с автофокусом и фронтальная широкоугольная камера позволяют наилучшим образом запечатлеть лучшие моменты жизни. Датчик отпечатков пальцев теперь расположен на задней панели, обеспечивая удобство разблокировки устройства указательным пальцем. Поддержка NFC, и в том числе технологии оплаты Google Pay, дает возможность удобно и безопасно оплачивать покупки с помощью телефона.

Алексей Зенков, глава представительства HMD Global в России и СНГ, сказал: «Многие люди начинают и заканчивают день со смартфоном в руках. Сколько бы времени вы ни проводили со своим смартфоном, он всегда должен оставаться надежным, красивым и высокопроизводительным. Nokia 5 стала самой популярной моделью линейки смартфонов Nokia, представленных в России, и мы верим, что обновленную версию ждет не меньший успех».

Новый Nokia 5.1 пополнил линейку Android One смартфонов Nokia с разработанным Google программным обеспечением. Смартфоны Nokia Android One обеспечивают долгую работу от одного заряда батареи и поддерживают технологии искусственного интеллекта Google. Nokia 5.1 будет получать ежемесячные обновления функций безопасности в течение трех лет и обновления ОС в течение двух лет в рамках программы Android One. Это обеспечит высокий уровень безопасности и защищенности нового устройства. Кроме того, Nokia 5.1 будет получать регулярные обновления сервисов Google, таких как «Google ассистент» и «Google фото» c безлимитным сервисом хранения фотографий и видео.

Использование Android Oreo из коробки обеспечит возможность наслаждаться новейшими функциями, в числе которых режим «картинка в картинке» для мультизадачности, технология Android Instant Apps для запуска приложений с минимальной задержкой, 60 новых потрясающих эмодзи, а также технологии, увеличивающие время работы батареи за счет ограничения фонового использования приложений. Nokia 5.1 также готов к работе с сервисами «Google ассистент» и Google Lens, когда они будут доступны на территории Российской Федерации.

Nokia 5.1 получит обновление до Android P.

Новый Nokia 5.1 поставляется в трех классических цветах: медном, индиго и черном. Смартфон поставляется с 2 Гб оперативной и 16 ГБ встроенной памяти.

Новый Nokia 5.1 поступит в продажу 25 июля 2018 г. Ориентировочная розничная цена – 13 990 р.