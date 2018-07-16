SAP открыл в Москве Центр цифрового лидерства для совместных разработок с российскими компаниями

SAP открыл в Москве Центр цифрового лидерства – инновационный хаб для проведения мероприятий, демонстрации новых технологических решений и совместных разработок с клиентами и партнёрами. Центр цифрового лидерства SAP в Москве в бизнес-центре «Москва Красные Холмы» – это самая большая выставочная и технологическая площадка компании после SAP Leonardo Center в Нью-Йорке и восьмой подобный центр SAP в мире.

«Инвестируя в создание инновационных хабов, таких как Центр цифрового лидерства SAP в Москве, мы стремимся создавать платформы для совместных инноваций с нашими клиентами. В центре будет представлено портфолио решений SAP с использованием новых технологий, которые помогают нашим клиентам создавать умные предприятия, находить новые бизнес-модели и источники прибыли», – сказала Адэр Фокс-Мартин (Adaire Fox-Martin), член правления SAP SE, глобальный руководитель направления по работе с клиентами.

«Мы видим интерес бизнеса, стимулируемый программой «Цифровая Россия», к внедрению передовых технологий в свои операционные процессы и к разработке совместных проектов. В новом инновационном хабе SAP в Москве мы будем не только демонстрировать новейшие разработки, но и генерировать новые идеи для бизнеса в рамках Design Thinking сессий, а также разрабатывать вместе с партнерами и клиентами совместные решения на основе этих идей», – сказала Наталия Парменова, генеральный директор SAP CIS.

Совместные разработки SAP и российских партнёров будут представлены в отдельной выставочной зоне Центра цифрового лидерства и разделены по нескольким темам – интернет вещей, машинное обучение, блокчейн, облачные решения и большие данные. Зона с технологическими проектами вмещает более 15 сценариев и стендов единовременно и будет регулярно обновляться. Среди первых проектов, представленных в Центре цифрового лидерства – совместные разработки с компаниями ПГК, НЛМК, МРСК Сибири, АО «ЭР-Телеком Холдинг», X5 Retail Group, а также проекты российских студентов, созданные в рамках Лабораторий SAP Next-Gen Lab в российских вузах, и многое другое.

Партнёры и клиенты SAP смогут воспользоваться и другими возможностями новой площадки SAP для создания инновационных проектов. В Центре цифрового лидерства будет расположен D-Shop – центр для тестирования новых проектов с использованием различного оборудования, такого как шлемы виртуальной реальности, 3D-принтеры и сканеры, квадрокоптеры, микроконтроллеры, мощные компьютеры, новейшие производственные станки. Отдельная зона в Центре SAP будет отведена для проведения сессий по дизайн-мышлению – для поиска новых подходов к внедрению инноваций в бизнес-процессы компаний.

Новый выставочный и инновационный хаб SAP в Москве предназначен не только для собственных мероприятий SAP – площадка открыта для проведения различных конференций, форумов, лекций партнёров и для всех компаний, которые хотят использовать новое многофункциональное пространство с современным мультимедиа-оборудованием. В Центре цифрового лидерства будет создана система для управления умным офисом на базе облачной платформы SAP Cloud Platform и оборудования для интернета вещей от компании АО «ЭР-Телеком Холдинг». Решение поможет собирать данные о посещаемости мероприятий, аудиторий; оценивать интерес к стендам в выставочной зоне Центра; поддерживать комфортную и безопасную среду в помещении с помощью контроля за температурой, влажностью, освещенностью и безопасностью и повысить эффективность использования потребляемых ресурсов – воды, тепла, электроэнергии.

Архитектурный и дизайн-проект Центра цифрового лидерства SAP был разработан бюро UNK Project. Отличительными особенностями нового пространства стали многофункциональность и трансформируемость всех аудиторий, от главного конференц-зала вместимостью более 500 человек до переговорных комнат. Ранее площадка центра представляла собой традиционный комплекс для проведения мероприятий с ограниченными функциональными возможностями. После масштабного ремонта и переоборудования Центр SAP представляет собой пространство-трансформер – аудитории и залы могут делиться на несколько частей или объединяться в зависимости от целей проводимого мероприятия, вмещая около 1000 гостей единовременно.

«Перед нами была поставлена уникальная для России задача – объединить в одном пространстве сразу несколько функций, от проведения публичных мероприятий: конференций, выставок, до деловых переговоров и рабочих встреч для разработки технологических продуктов. При этом все его составляющие могут функционировать одновременно и совершенно независимо друг от друга. Новый инновационный хаб также объединяет функции разных центров SAP со всего мира – и при этом не похож ни на один из них. Что делает его уникальным и на мировом уровне», – сказал Николай Миловидов, управляющий партнер архитектурного бюро UNK Project, член Союза Московских Архитекторов.

Технологическими партнёрами SAP в Центре цифрового лидерства стали компании Atos, Вокорд, Polymedia, Sennheiser и АО «ЭР-Телеком Холдинг». Компания Polymedia выступила партнёром в оборудовании Центра современной мультимедиа-техникой для проведения мероприятий – светодиодными экранами, звуковыми системами, видеокамерами и системами для управления пространством в целом. В частности, общая площадь светодиодных экранов Polyled в инновационном хабе SAP составит рекордные для подобных площадок 231 м2. В главном конференц-зале будет установлен уникальный 360-градусный LED-экран, который будет создавать специальный фоновый цветовой акцент в зависимости от проводимого мероприятия.

При инсталляции звуковой системы в Центре цифрового лидерства SAP было использовано оборудование компаний Sennheiser и RCF. Это многофункциональные аудио системы, которые позволяют проводить официальные форумы и развлекательные мероприятия со звуком профессионального уровня. Аудио-решения от Sennheiser обеспечат необходимые возможности для проведения конференций с высоким качеством звука в любой аудитории, синхронный перевод для присутствующих, помогут проводить экскурсии с аудиогидом для посетителей по Центру. Управление звуковыми системами будет осуществляться как с операторского пульта, так и с планшетов iPad.

Компания «Вокорд» стала поставщиком умных камер для распознавания посетителей для Центра цифрового лидерства SAP. На первом этапе камеры будут использоваться для подсчёта количества уникальных посетителей площадки в течение дня и во время мероприятий. В дальнейшем решение Вокорд с использованием технологий SAP будет применяться для автоматической регистрации новых посетителей Центра.