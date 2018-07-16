НПП «Гамма» обеспечило кибербезопасность на стадионах ЧМ 2018

Федеральное государственное унитарное предприятие «Научно-производственное предприятие «Гамма» – головное предприятие Минпромторга России по информационной безопасности, выполнило проект по созданию систем обеспечения информационной безопасности для значимых объектов критической информационной инфраструктуры на стадионах Чемпионата мира по футболу FIFA 2018.

Масштаб проекта потребовал объединения усилий специалистов всего предприятия – головного подразделения в Москве и региональных научно-технических центров ФГУП «НПП «Гамма» во всех федеральных округах. Была выстроена матричная организационная структура проекта, обеспечившая слаженную работу более 150 специалистов (10 территориальных подразделений, 25 рабочих групп на 7 стадионах, 4 функциональных направления, 3 уровня линейного управления, выделенные ответственные за взаимодействие с заказчиком и регуляторами, выделенная функция контроля состояния работ).

Это позволило в кратчайшие сроки выполнить полный цикл работ по проектированию и созданию систем защиты информации с соблюдением всех нормативных требований для сложнейшего комплекса информационных систем (73 системы, более 600 АРМ и серверов, трехуровневая сеть передачи данных) на 7 футбольных стадионах: в Екатеринбурге, Ростове-на-Дону, Калининграде, Нижнем Новгороде, Волгограде, Самаре и Саранске.

В период проведения Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 был задействован Центр менеджмента компьютерных инцидентов ФГУП «НПП «Гамма», под управлением которого на стадионах были организованы дежурства специалистов предприятия для оперативного реагирования на компьютерные инциденты. Благодаря созданной системе защиты информации объектов КИИ и организованной работе по мониторингу информационной безопасности, было обеспечено устойчивое функционирование объектов критической информационной инфраструктуры стадионов в условиях попыток проведения на них компьютерных атак.

В период Чемпионата мира по футболу для решения задач по защите информации специалистами Центра менеджмента компьютерных инцидентов ФГУП «НПП «Гамма» осуществлялось оперативное взаимодействие с представителями уполномоченных органов исполнительной власти.

Директор департамента информационных технологий Холодов Артём Владимирович, возглавивший работы по проекту, отметил: «Ввиду высокой политической значимости проекта, самым сложным было правильно выстроить эффективные коммуникации и учесть требования всех заинтересованных сторон: заказчика, регуляторов в области ИБ, подрядчиков, осуществлявших создание инфраструктуры стадионов. К счастью, мы успешно решили и эти задачи!»