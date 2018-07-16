Lenovo представила новые рабочие станции семейства ThinkStation P330

Lenovo представила семейство рабочих станций начального уровня ThinkStation P330. Новинки в форм-факторах Tower, SFF и Tiny отличаются компактностью, надежностью и высокой производительностью.

Новая линейка рабочих станций Lenovo создана с учетом актуальных потребностей пользователей и способна справляться с ресурсоемкими задачами в различных отраслях. Устройства работают под управлением ОС Windows 10 Pro, Ubuntu Linux или Redhat Linux. Благодаря новой конструкции корпусов модели ThinkStation P330 Tower и SFF стали на 30% компактнее своих предшественников, а объем корпуса ThinkStation P330 Tiny не превышает 1 литра. Рабочая станция в корпусе Tiny при всей компактности предлагает дизайнерам, архитекторам, инженерам, финансистам, ученым и другим профессиональным пользователям широкий выбор комплектаций и вариантов установки, позволяя организовать удобное рабочее место практически в любых условиях. В ограниченных пространствах их можно крепить на тыльную сторону монитора или под крышкой стола.

Новые процессоры Intel Xeon E и Core 8-го поколения делают рабочие станции Lenovo еще более привлекательными за счет 44% прироста производительности, поддержки до 6 ядер на процессор и невероятно высокой тактовой частоты до 4,7 ГГц. Благодаря новым процессорам рабочие станции ThinkStation P330 отлично справляются с задачами моделирования, численных вычислений и создания видеоконтента в реальном времени. Память Intel Optane обеспечивает быстродействие и комфорт при работе с ресурсоемкими приложениями.

«Процессоры Intel Xeon E дают мощное сочетание производительности и вычислительных возможностей, необходимое рабочим станциям начального уровня, — сказала вице-президент и генеральный директор Datacenter Product Marketing в Intel Corporation Дженифер Хаффстетлер (Jennifer Huffstetler). — Внедряя в семейство рабочих станций Lenovo ThinkStation P330 процессоры Intel Xeon E, мы расширяем свободу творческих профессионалов, позволяя им выбирать комплектацию рабочей станции в соответствии с их реальными потребностями и финансовыми возможностями».

Рабочие станции Lenovo ThinkStation P330 Tower и SFF оснащаются новейшими на данный момент видеокартами серии Nvidia Quadro, что позволяет пользователям выбирать графические возможности согласно стоящим задачам и бюджету. Например, ThinkStation P330 Tower с видеокартой NVIDIA Quadro P4000 позволяет создавать контент в формате виртуальной реальности. Кроме этого, рабочие станции ThinkStation P330 Tower и SFF могут оснащаться ОЗУ DDR4 емкостью до 64 ГБ и различными вариантами накопителей, включая HDD SATA 7200 rpm емкостью до 4 ТБ, SATA SSD и M.2 NVMe емкостью до 1 ТБ. Рабочие станции в форм-факторе Tiny оснащаются твердотельными накопителями M.2 NVMe SSD объемом до 2 ТБ и видеокартами до Nvidia Quadro P1000, поддерживающими работу до шести независимых мониторов.

Новая линейка рабочих станций Lenovo предлагает оптимальные варианты комплектации для любых отраслей и задач. Инженерам, архитекторам и дизайнерам, нуждающимся в чистой вычислительной мощности для запуска приложений с целью автоматизированного проектирования, подойдет серия ThinkStation P330 Tower. Их быстрые процессоры и мощная графика открывают доступ к технологиям VR, а широкий выбор оперативной памяти и накопителей делает их привлекательными для малых и средних компаний, работающих с CAD приложениями.

Линейка ThinkStation P330 SFF — высокопроизводительные рабочие станции начального уровня. Это хороший выбор для пользователей, нуждающихся в недорогих вычислительных решениях с возможностью последующего апгрейда. Они отлично подходят для установки в ограниченных пространствах, небольших офисов и использования в составе CAM решений. Компактные и при этом производительные, рабочие станции в форм-факторе SFF хорошо вписываются также в мобильные рабочие места для медицинских учреждений.

Самая компактная серия рабочих станций Lenovo — ThinkStation P330 Tiny — поражает своей миниатюрностью. Она ориентирована на такие области применения, где затруднительно использование оборудования в традиционных форм-факторах. Среди них — переговорные комнаты в архитектурных и инжиниринговых компаниях. Модели ThinkStation P330 Tiny способны работать с многочисленными сертифицированными САПР приложениями, от Revit до Solidworks и AutoCAD, и являются подходящим решением для организации обучения компьютерному конструированию в STEM. Пользователи, работающие в финансовом секторе, оценят возможность независимого подключения до 6 мониторов.

Новые модели рабочих станций Lenovo ThinkStation P330 Tower, SFF и Tiny появятся в продаже в сентябре 2018 г.