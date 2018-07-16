Дайджест InfoWatch: как теряли информацию во время Кубка Мира

Аналитический центр InfoWatch собрал наиболее интересные примеры утечек с XXI чемпионата мира по футболу – FIFA World Cup 2018.

За время проведения XXI чемпионата мира не было зафиксировано серьезных утечек, связанных в активностью киберпреступников. Однако хакеры вовсю старались использовать центральное спортивное событие лета. Так, отмечены случаи использования фальшивых сайтов и мошеннических приложений, эксплуатирующих тему Кубка Мира, о чем предупреждали эксперты InfoWatch.

Например, десятки израильских военнослужащих пострадали от вредоносной программы, загрузив из Google Play приложение, которое предлагало отслеживать статистику чемпионата мира. Шпионская программа могла записывать разговоры пользователей и похищала контент с их устройств. Израиль обвинил в данной атаке группировку ХАМАС.

Бренд чемпионата мира также был использован для маскировки хакерской атаки при компрометации сайта Ammyy Admin – популярной в России программы для удаленного управления компьютером. В доменном имени управляющего сервера киберпреступники прописали «fifa2018start».

По данным ESET, пользователи, скачавшие Ammyy Admin 13-14 июня, получили «в нагрузку» многоцелевой троян. Вредоносная программа была заточена на кражу паролей к криптовалютным кошелькам и аккаунтам.

На мундиале не обошлось без компрометации «внутренней кухни» ряда команд. Накануне матча Сборной Англии с командой Панамы, который состоялся 24 мая, в британских СМИ оказалась информации о стартовом составе англичан. Утечка произошла по вине помощника главного тренера Гарета Саутгейта.

«Конечно, если мы даем сопернику увидеть наш состав на предстоящую игру, это проблема для нас. Но пусть наши СМИ сами решат, хотят ли они помогать своей команде или сопернику», — заявил Саутгейт. К счастью для англичан, утечка не повлияла на результат матча — сборная родоначальников футбола разгромила Панаму со счётом 6:1.

С утечкой своих планов также столкнулась сборная Аргентины. Ее главный тренер Хорхе Сампаоли перед игрой с Аргентиной проводил тренировку, но не учел, что рядом с полем дежурят фотокорреспонденты. Шустрые папарацци не преминули сделать ряд снимков, когда Сампаоли случайно раскрывал свой блокнот. В результате были скомпрометированы тактические схемы главного тренера. Данная утечка также не отразилась на результате пострадавших – Аргентина обыграла Нигерию со счётом 2:1 и смогла выйти из группы.

Пока лидер сборной Египта нападающий Мохаммед Салах сражался на полях России, в Facebook просочился его адрес. Вернувшись домой в Ливерпуль, Салах испытал нарушение частной жизни. Под окнами форварда собралась толпа восторженных фанатов, многие из них хотели получить автограф своего кумира. Звезда египетской сборной и клуба «Ливерпуль» приветствовал поклонников, фотографировался с ними и расписывался на футболках.