«Тинькофф мобайл» пополнил список безлимитных сервисов новыми приложениями

«Тинькофф мобайл» продолжает расширять возможности для своих абонентов в рамках существующих тарифных опций и пополняет список безлимитных сервисов новыми приложениями. В категорию «Социальные сети» добавлена видеоплатформа IGTV от Instagram, а в категорию «Видео» – «YouTube Детям». При этом стоимость этих пакетов осталась прежней – 59 и 159 рублей соответственно.

Безлимитные сервисы «Тинькофф мобайл» – это выгодный способ активно пользоваться любимыми приложениями, не расходуя при этом интернет-трафик. Все комплекты доступны для использования без стандартных пакетов голосовой связи или интернета. А при подключении пакета интернета на 16 ГБ стоимость каждого такого сервиса составит 1 руб.

«Тинькофф мобайл» предлагает четыре тематических пакета с безлимитным интернет-трафиком: «Мессенджеры»: WhatsApp, Viber, Facebook Messenger, iMessage, «ТамТам» и Imo.im за 59 руб. в месяц; «Социальные сети»: «ВКонтакте», Facebook, «Одноклассники», Instagram, IGTV, Snapchat, Twitter и Tinder за 59 руб. в месяц; «Музыка»: Apple Music, «Яндекс.Музыка», «Яндекс.Радио», Google Play Music, SoundCloud, BOOM, Zvooq, Deezer, Shazam и Spotify за 59 руб. в месяц; «Видео»: YouTube, «YouTube Детям», Twitch, «iTunes Видео», «Google Play Фильмы», Rutube и Vimeo за 159 руб. в месяц.

Получить подробную информацию о безлимитных сервисах «Тинькофф мобайл» можно на официальном сайте оператора.